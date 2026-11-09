كتّاب في "الشارقة الدولي للكتاب": الرواية لا تنقل الواقع كما هو بل تعيد تشكيله فنياً

الشارقة في 9 نوفمبر /وام/ أكد كتّاب وروائيون مشاركون في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن الرواية لا تستمد قيمتها من نقل الوقائع والأحداث كما جرت بل من قدرة الكاتب على إعادة تشكيلها في بناء فني متماسك يحوّل التجارب الشخصية والأحداث التاريخية والاجتماعية إلى حكايات تثير الأسئلة وتكشف تعقيدات السلوك الإنساني وتمنح القارئ فرصة لرؤية الواقع من زوايا مختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "أين تنتهي الحقيقة وتبدأ الرواية" تحدث خلالها الروائي إسلام أبوشاكر، والكاتب أبير موخيرجي، والكاتب عادل السميطي؛ حيث ناقش المشاركون العلاقة بين الحقيقة والخيال وحدود الاستفادة من التجارب الواقعية في بناء الشخصيات والأحداث الروائية.

وأكد إسلام أبوشاكر، أن الكتابة الروائية تحتاج إلى شرارة تنطلق من الواقع لكنها لا تلتزم بالضرورة بتفاصيله أو تسلسل أحداثه، موضحاً أن للحياة منطقاً يختلف عن منطق السرد فهي مليئة بالمصادفات والتناقضات بينما تحتاج الرواية إلى بناء متماسك يجعل أحداثها مقنعة للقارئ، مشيرا إلى أن الأفكار الأدبية لا تولد دائماً من واقعة محددة بل تتشكل تدريجياً من مشاهد الحياة اليومية والذكريات والمواقف العابرة وتتراكم في ذهن الكاتب حتى تنضج وتصبح مادة قابلة للمعالجة الفنية.

من جانبه تناول أبير موخيرجي، تجربته في كتابة روايات الجريمة موضحاً أن هذا النوع الأدبي لا يقتصر على تقديم لغز والبحث عن حله بل يتيح للكاتب استكشاف المجتمع وتناقضاته من خلال شخصيات المحققين ورجال الشرطة التي تتحرك بين بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، موضحا أن حبكة الجريمة المشوقة تتيح تناول قضايا تاريخية واجتماعية معقدة من خلال الأحداث والشخصيات بدلاً من عرضها بصورة مباشرة، بما يدفع القارئ إلى اكتشاف تلك القضايا أثناء تتبعه مسار الرواية.

بدوره أكد عادل السميطي، أن الفضول والرغبة في كشف المجهول من أبرز أسباب انجذاب القراء إلى الروايات البوليسية، مشيراً إلى أن نجاح هذا النوع يعتمد على بناء الأسئلة وتوزيع المعلومات والمفاجآت بطريقة تحافظ على التشويق حتى النهاية، موضحا أن كتابة الرواية البوليسية تتطلب إلى جانب الخيال معرفة بطبيعة الجرائم وأساليب التحقيق والتفاصيل المرتبطة بها لكن هذه المعرفة لا تحقق قيمتها الأدبية إلا حين تُوظف داخل حبكة متماسكة تخدم تطور الشخصيات والأحداث.

وخلصت الجلسة إلى أن الواقع والخيال ليسا عالمين منفصلين في الكتابة الروائية، فالأول يمد الكاتب بالمادة والأسئلة، بينما يمنحه الثاني القدرة على إعادة ترتيبها وتخيّل احتمالاتها لتولد من التجربة الواقعية حكاية جديدة تمتلك منطقها الفني الخاص.