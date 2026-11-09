حمدان بن زايد يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان ويطلع على مستجدات المشاريع والبرامج السكنية في منطقة الظفرة

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في أبوظبي، وفداً من هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة، واطلع على مستجدات المشاريع والبرامج السكنية في منطقة الظفرة، في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين.

واطلع سموه على مستجدات مشروع ليوا السكني، ومشروع غياثي السكني، ومشروع دلما السكني، إلى جانب مستجدات مبادرة إبداء الاهتمام في مشروعي النايفة السكني والشبهانة السكني.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة تطوير المشاريع السكنية في منطقة الظفرة، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لملف الإسكان، وحرصها على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال تطوير مشاريع وبرامج سكنية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ومن جانبه، أعرب معالي محمد علي الشرفا عن تقديره لاهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمشاريع والبرامج السكنية في منطقة الظفرة، مؤكدا حرص هيئة أبوظبي للإسكان على مواصلة تطوير مشاريعها ومبادراتها الإسكانية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بو شهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة المهندسة عفراء خلفان الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للإسكان.