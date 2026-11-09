آسيوية الخماسي الحديث تنطلق 12 نوفمبر برأس الخيمة

رأس الخمية في 9 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، مشاركة 600 من اللاعبين يمثلون 10 دول في منافسات البطولة الآسيوية المفتوحة للبياثل، والترياثل، والليزر رن والمقررة على شاطئ الفلامنجو في إمارة رأس الخيمة، من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين ولبنان، وسوريا، والهند، ونيبال، وبنغلاديش، والفلبين، ويتنافس اللاعبون في ثلاث مسابقات هي: البياثل (جري وسباحة)، والترياثل (رماية بالليزر وسباحة وجري)، والليزر رن (رماية بالليزر وجري).

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن الأرقام التي تشهدها البطولة تعكس الثقة الكبيرة في قدرة الإمارات على تنظيم البطولات القارية، لافته إلى أن مشاركة 600 لاعب ولاعبة في أول بطولة آسيوية مفتوحة تُقام على أرض الإمارات يُعد إنجازاً كبيراً ونجاحاً يُحسب للرياضة الإماراتية قبل أن تنطلق المنافسات، وهو ثمرة عمل متواصل من الاتحاد وشركائه لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها".

وأضافت: "تواجد لاعبين من 10 دول في رأس الخيمة يؤكد أن الإمارات أصبحت وجهة مفضلة للرياضيين في القارة، ونسعى من خلال هذه الاستضافة إلى منح لاعبينا ولاعباتنا فرصة الاحتكاك بنخبة رياضيي آسيا، وصناعة جيل جديد قادر على المنافسة على المنصات القارية والدولية".

واختتمت قائلة :" نرحب بكل الوفود، ونتطلع إلى أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق لاستضافات أكبر في السنوات المقبلة، ونتقدم بالشكر إلى الجهات الداعمة في إمارة رأس الخيمة".