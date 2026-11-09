الجودو يشارك في 3 بطولات دولية

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة منتخبنا الأول في 3 بطولات دولية بكل من كرواتيا واليابان وطاجيسكتان.

تقام بطولة زغرب "جراند بري"، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي ، من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، تعقبها بطولة طوكيو "جراند سلام"، على مدار يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل، وصولا إلى بطولة العالم في طاجيكستان في ختام موسم 2026، من 18 إلى 20 ديسمبر.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، إن بطولة زغرب ستشهد مشاركة بيان نارمند تحت 66 كجم، كريم عبد اللطيف تحت 73 كجم، وجورجي إلباكيف تحت 81 كجم، ومحمد عمر جاد وزن 90 كجم"، واللاعبة نغيريل أويو وزن 57 كجم.

وأشار إلى أن القائمة المشاركة في بطولة اليابان تتألف من : بيان نارمند وزن 66 كجم، كريم عبد اللطيف وزن 73 كجم، وجورجي إلباكيف وزن81 كجم، ومحمد عمر جاد وزن 90 كجم، بالإضافة إلى اللاعبتين ماشبات بازار تحت 63 كجم ونغيريل أويو، بوزن تحت 57 كجم.

وأضاف أن المنتخب الأول بدأ برنامج الاستعدادات في جورجيا بعد ختام مشاركته في بطولة أبوظبي" جراند سلام"، مؤخرا ومستمر حاليا في فترة إعداد جديدة بكازاحستان، تمهيدا للمشاركة في بطولة زغرب، مع اقتراب العد التنازلي للحدث بإجراء القرعة يوم 12 نوفمبر الجاري عبر "تقنية الفيديو"، وانطلاق النزالات في اليوم التالي.

وكشف الدرعي عن توجه المنتخب إلى اليابان لإقامة معسكر إعداد قبل مشاركته في بطولة طوكيو، ثم يواصل استعداداته لبطولة العالم "دوشنبه 2026"، بطموحات كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى، والنقاط التأهيلية الأولمبية.