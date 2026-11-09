«الشارقة للكتاب» يناقش الشعر الخليجي وأدب الرحلات

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ أكّد الناقد والباحث العُماني مبارك الجابري أن الجوائز الأدبية وثقافة الشهرة تؤثران في مسارات الكتابة الشعرية الخليجية خاصة قصيدة النثر التي تواجه تحديات تتعلق بمحدودية جمهورها وضعف حضورها في المسابقات الأدبية، مشيراً إلى أن البحث عن الانتشار والتقدير دفع بعض الشعراء إلى التوجه نحو الرواية، التي تحظى باهتمام أوسع وفرص أكبر للفوز بالجوائز.

و تناول الجابري خلال جلسة "الشعر المعاصر في الخليج العربي"، ضمن فعاليات النسخة ال 45 من معرض الشارقة للكتاب المقام في مركز أكسبو الشارقة و يستمر حتى 15 من نوفمبر الجاري، التحولات الفنية والفكرية التي شهدتها القصيدة الخليجية منذ النصف الثاني من القرن العشرين والتحديات النقدية التي تواجه التجارب الشعرية المعاصرة منتقدا توجه بعض الجوائز والمسابقات الشعرية نحو تفضيل القصيدة العمودية والمهارات الإلقائية القادرة على إثارة حماس الجمهور، معتبراً أن هذه المعايير تشجع بعض الشعراء على كتابة نصوص تستجيب لتوقعات المستمعين لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عززت هذا التوجه مع تنامي الاهتمام بالشهرة وعدد المتابعين والحضور الشخصي للشاعر.

وأشار إلى تراجع الجدية في بعض تجارب قصيدة النثر نتيجة اعتقاد بعض الشعراء بسهولة كتابتها لغياب الوزن والقافية، مؤكداً في المقابل استمرار تجارب شعرية مهمة تحافظ على قيمتها الفنية.

وأكد أهمية قراءة الشعر الخليجي في سياقه التاريخي والاجتماعي وفهم خصوصية تجربته الحداثية بعيداً عن إسقاط النماذج النقدية التي نشأت في ظروف ثقافية مختلفة.

أكد صانع المحتوى الإماراتي الدكتور حمد الجابري خلال جلسة حوارية بعنوان "فن كتابة الرحلة"، أن التجربة الإنسانية المباشرة تظل الفيصل في اكتشاف العالم والكتابة عنه مهما تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الصور والمحتوى الرقمي يقدمان جانباً من المشاهد والتجارب فيما يكشف السفر عن تفاصيل ومشاعر لا يمكن إدراكها إلا بمعايشتها موضحا أن القيمة الأدبية لأدب الرحلات تكمن في قدرة الكاتب على استخلاص المعاني من المواقف والمشاهدات وصياغتها بأسلوب ينقل أثرها الوجداني إلى القارئ.

وفي حديثه عن معايير كتابة أدب الرحلات، شدد الجابري على أهمية الكثافة الأدبية في النص والانتقال من وصف المكان والأحداث إلى التعبير عن المعاني التي تحملها التجربة موضحاً أن المشهد الواحد قد يراه أشخاص كثيرون ويدوّنونه لكن الاختلاف يظهر في أسلوب الكاتب وقدرته على استخلاص دلالاته الإنسانية.

وبيّن أن الكاتب يحتاج إلى تجاوز الوصف الجغرافي المباشر والبحث عن المعنى الأدبي الكامن وراء المواقف التي يعيشها ثم تقديمها بصياغة قادرة على التأثير في وجدان القارئ، معتبراً أن هذه القدرة تمثل جوهر أدب الرحلات وتمنح النص شخصيته وقيمته الأدبية.