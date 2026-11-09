إقتصادية الشارقة تنال اعتماد "مؤسسة صديقة للطفل والعائلة"

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على اعتماد "مؤسسة عمل صديقة للطفل والعائلة" من مكتب الشارقة صديقة للطفل والعائلة تقديراً لجهودها في توفير بيئة عمل وخدمات تراعي احتياجات الطفل والأسرة وتعزز التعاون بين الحياة المهنية والأسرية، وذلك وفق معايير معتمدة تشمل متطلبات التقييم كافة في أربعة محاور تشمل الاستدامة والابتكار والشمولية والثقافة المؤسسية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لسلسلة من المبادرات والبرامج التي نفذتها الدائرة، شملت تهيئة مرافقها ومراكز خدمتها لتكون أكثر ملائمة للأطفال والأسر وتطوير سياسات مرنة لدعم الموظفين من أولياء الأمور وتنظيم فعاليات توعوية وثقافية موجهة للأسرة إضافة إلى دعم أصحاب المشاريع من الأعمال ورواد الأعمال الشباب.

وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن حصول الدائرة على هذا الاعتماد يعكس التزامنا الراسخ بأن تكون التنمية الاقتصادية في الشارقة تنمية إنسانية في المقام الأول تنطلق من الأسرة وتصب في خدمتها فالطفل اليوم هو رائد أعمال المستقبل والأسرة المستقرة هي أساس الاقتصاد المستدام.

وأضاف:" نحرص على أن تكون بيئة العمل لدينا داعمة للموظف ولأسرته وأن تكون خدماتنا سهلة ومريحة لكل أفراد العائلة بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل الشارقة مدينة صديقة للطفل والأسرة ،ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار".

وأكدت الدائرة أن هذا الاعتماد يمثل حافزاً لمواصلة تطوير مبادراتها المجتمعية وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بالطفل والأسرة في الإمارة بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي على المجتمع وبيئة الأعمال.