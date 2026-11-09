ذهبية جديدة للإمارات في أولمبياد الشباب داكار 2026

داكار في 9 نوفمبر/ وام/ رفع وفد الإمارات رصيده إلى أربع ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» المقامة في السنغال حتى 13 نوفمبر الجاري، بعد تتويج سعيد عمر الليلة بذهبية سباق 400 متر للرجال، وإحراز عائشة محمد برونزية سباق 400 متر للسيدات، في أفضل حصيلة للدولة بتاريخ مشاركاتها في الدورة منذ انطلاقها عام 2010.

وتوج سعيد عمر بالميدالية الذهبية في نهائي سباق 400 متر للرجال، بعدما أنهى السباق في المركز الأول بزمن بلغ 46.40 ثانية، مسجلاً أفضل رقم شخصي له. وجاء الغامبي مصطفى جاداما في المركز الثاني بزمن 46.93 ثانية، فيما حل الصيني ليو هان ثالثاً بزمن 47.16 ثانية.

وتمثل هذه الميدالية أول ذهبية تحققها ألعاب القوى الإماراتية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، والثانية للإمارات في النسخة الحالية من الدورة.

وفي منافسات السيدات، أحرزت عائشة محمد الميدالية البرونزية في سباق 400 متر، بعد احتلالها المركز الثالث بزمن 53.06 ثانية، مسجلة أفضل رقم شخصي لها. وتوجت النيجيرية برايز أوغوه بالميدالية الذهبية بزمن 52.76 ثانية، فيما نالت الفنزويلية أوسماري باتشيكو الميدالية الفضية بزمن 52.85 ثانية.

وارتفع رصيد ألعاب القوى الإماراتية في الدورة إلى ثلاث ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، بعدما كانت أروى علي قد أحرزت أمس فضية سباق 100 متر للسيدات بزمن 11.41 ثانية.

وكان ريان ملحان قد افتتح رصيد الإمارات في الدورة بإحراز ذهبية فردي الرجال في الريشة الطائرة، إثر فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي مادي سو، ليمنح الدولة أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.

كما توجت فارسة منتخب الإمارات علياء المهيري بذهبية الفرق القارية مع فريق آسيا في مسابقة الاتحاد الدولي للفروسية، التي أقيمت على هامش الدورة، وهي مسابقة منفصلة عن برنامج الميداليات الأولمبية الرسمية.