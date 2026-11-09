ولي عهد الفجيرة يزور متحفيّ "زايد الوطني" و"التاريخ الطبيعي"

أبوظبي في 9 نوفمبر /وام/ زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي في العاصمة أبوظبي.

واطلع سموه خلال زيارته متحف زايد الوطني على أقسامه التي تستعرض تاريخ دولة الإمارات وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما يحويه المتحف من مُقتنيات ومعروضات تاريخية وحضارية.

كما اطلع سموه في متحف التاريخ الطبيعي على أقسامه المختلفة والمعروضات العلمية التي توثّق نشأة الكون وتكوّن الأرض، وتطور الحياة والكائنات الحية عبر ملايين السنين.

وأشاد سموّه بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الثقافة في الدولة، ودوره في تعزيز التنمية الشاملة، مؤكدًا أهمية المتاحف في صون التاريخ وحفظه للأجيال القادمة.

رافق سموه، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.