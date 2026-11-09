جامعة العين تحتفي بتخريج الدفعة الـ20 من طلابها الأسبوع المقبل

أبوظبي في 9 نوفمبر /وام/ تنظم جامعة العين، يوم الإثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري، حفل تخريج الدفعة الـ 20 من طلابها، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

ويبلغ إجمالي خريجي الدفعة العشرين من الجامعة 1198 خريجاً وخريجة في البرامج والتخصصات الأكاديمية المختلفة، منهم 679 خريجاً وخريجة من برامج البكالوريوس، و121 من برامج الماجستير، و398 من برامج الدبلوم المهني، ينتمون إلى كليات الهندسة، والصيدلة، والقانون، والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال، والاتصال والإعلام.

ويحمل حفل التخريج في نسخته العشرين رسالة فخر واعتزاز بدولة الإمارات وبأجيال من خريجي جامعة العين الذين أصبحوا جزءاً فاعلاً من مسيرتها التنموية، وأسهموا بعلمهم وكفاءاتهم وإنجازاتهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

ويجسد هذا الاحتفاء إيمان الجامعة بأن قيمة التعليم لا تتوقف عند نيل الشهادة الجامعية، بل تمتد إلى ما يحققه الخريجون من إنجازات، وما يقدمونه من إسهامات في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

ويمثل تخريج الدفعة الـ 20 محطة بارزة في مسيرة جامعة العين، التي تواصل جهودها في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات من خلال برامج أكاديمية نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتواكب التطورات المتسارعة في القطاعات المختلفة.

ويُقام الحفل بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور وذوي الخريجين، احتفاءً بإنجازات الطلبة، وتقديراً لجهود أسرهم وأساتذتهم في دعم رحلتهم الجامعية.