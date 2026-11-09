مصر توقع اتفاقية للبحث عن الغاز باستثمارات تتجاوز 42 مليون دولار

القاهرة في 9 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون"؛ للبحث عن الغاز الطبيعي بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات تتجاوز 42 مليون دولار حدا أدنى، تشمل حفر 3 آبار استكشافية وإعادة معالجة البيانات السيزمية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في بيان اليوم، أن الاتفاقية تستهدف تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وإتاحة مناطق جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة احتياطيات البترول والغاز الطبيعي، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الحقول المكتشفة وتعظيم الاستفادة من إنتاجها.