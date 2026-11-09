مشاركات في "عالمية أبوظبي": البطولة تعزز الخبرات وترفع المستوى الفني للاعبات الجوجيتسو

أبوظبي في 9 نوفمبر /وام/ أكد عدد من لاعبات الجوجيتسو المشاركات في منافسات الكبار والأساتذة ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، أن البطولة تمثل محطة مهمة لتطوير المستوى الفني واكتساب الخبرات، في ظل مشاركة لاعبات من دول العالم المختلفة وتنوع المدارس التدريبية، بما يتيح لهن اختبار قدراتهن وخوض تحديات جديدة في مسيرتهن الرياضية.

وقالت البرازيلية آنا، إن البطولة تتميز بمشاركة لاعبات من دول وأكاديميات مختلفة، ما يتيح التعرف إلى أساليب الإعداد والتدريب، مشيرة إلى أنها خاضت أربع مواجهات قوية أمام منافسات من جنسيات متعددة.

وأضافت أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبات، لا سيما في ظل ما توفره من اهتمام برياضة الجوجيتسو النسائية، معربة عن سعادتها بالمشاركة، وواصفة إياها بأنها من أفضل التجارب التي خاضتها.

من جانبها، أكدت البلغارية إيكاترينا إيفانوفا، أن مشاركتها هذا العام مثلت تحدياً خاصاً بعد قرارها المنافسة في فئة الكبار رغم بلوغها 36 عاماً، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع إحراز المركز الأول.

وأوضحت أنها بدأت ممارسة الجوجيتسو قبل ثلاثة أعوام، وكانت مشاركتها الأولى في أبوظبي عام 2024، حيث أحرزت ميداليتين ذهبيتين، ثم حلت ثالثة في نسخة العام الماضي، قبل أن تتوج بالمركز الأول هذا العام، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي حققته في مستواها الفني.

وأضافت أن رياضة الجوجيتسو أسهمت في تمكينها من تجاوز عدد من التحديات في حياتها، معربة عن تقديرها للجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ومؤكدة حرصها على مواصلة المشاركة في بطولاتها.

بدورها، أكدت الهولندية ميشيل، المقيمة في دبي، أن مشاركتها الأولى في منافسات البدلة كانت تجربة إيجابية، مشيدة بجودة التنظيم والروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبات، مشيرة إلى أنها شاركت سابقا في منافسات دون البدلة، لكنها وجدت في البطولة الحالية تنظيماً متميزاً وأجواء تنافسية إيجابية.

من جهتها، قالت الباكستانية عائشة خان، إنها ترددت قبل خوض المنافسات نظراً لقوة اللاعبات المشاركات وخبراتهن، لكنها قررت المشاركة بناءً على نصيحة مدربها، وخاضت مواجهات قوية خلال البطولة.

وأوضحت أنها بدأت ممارسة الجوجيتسو قبل ثلاثة أعوام، وحصلت على الحزام الأزرق في يونيو 2026، مؤكدة أن الميدالية البرونزية التي أحرزتها اليوم تمثل خطوة مهمة في مسيرتها الرياضية، معربة عن تطلعها للمنافسة على الميدالية الذهبية في المشاركات المقبلة.