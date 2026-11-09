هيئة الفجيرة للبيئة تنظم فعالية فلكية في محمية وادي الوريعة

الفجيرة في 9 نوفمبر /وام/ نظّمت هيئة الفجيرة للبيئة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة دبي للفلك، فعالية فلكية في محمية وادي الوريعة الوطنية، جمعت بين علوم الفلك والتراث الإماراتي ومفاهيم حماية البيئة، وسلّطت الضوء على أهمية الحفاظ على السماء الليلية والحد من آثار التلوث الضوئي على النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

وتناولت الفعالية العلاقة التاريخية بين النجوم والأجرام السماوية والموروث الشعبي الإماراتي، وما ارتبط بها من أساليب وممارسات تقليدية تناقلتها الأجيال، إلى جانب التعريف بالتأثيرات البيئية للتلوث الضوئي، وانعكاساته على سلوك الكائنات الحية، لا سيما الحيوانات الليلية والطيور المهاجرة، وأهمية الحفاظ على الظلام الطبيعي باعتباره أحد المكونات الأساسية لتوازن النظم البيئية واستدامتها.

وأكد الدكتور علي الحمودي، مدير إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في هيئة الفجيرة للبيئة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار توجهات الهيئة نحو توظيف المحميات الطبيعية كمنصات متكاملة للمعرفة والتوعية البيئية، وتعزيز ارتباط المجتمع بمقومات الطبيعة والتراث المحلي، مشيراً إلى أن حماية البيئة لا تقتصر على صون التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية فحسب، بل تمتد لتشمل الحفاظ على السماء الليلية والحد من مصادر التلوث الضوئي التي قد تؤثر على التوازن البيئي.

وأضاف أن مبادرة السماء المظلمة في محمية وادي الوريعة الوطنية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الهيئة في حماية المكونات الطبيعية الفريدة للمحمية، وإبراز قيمتها البيئية والعلمية والثقافية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز مشاركة المجتمع في حماية البيئة، وفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية المستدامة، بما ينسجم مع توجهات إمارة الفجيرة ودولة الإمارات في تحقيق الاستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وشهدت الفعالية استعراض جهود الهيئة في إعداد ملف "السماء المظلمة (Dark Sky)"، الذي يهدف إلى تعزيز حماية البيئة الليلية والحد من التلوث الضوئي، بما يسهم في دعم التوجهات الرامية إلى إبراز محمية وادي الوريعة الوطنية وجهةً متميزة للسياحة الفلكية والبيئية، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة على خارطة الوجهات الطبيعية ذات القيمة البيئية والعلمية.

كما تضمنت الفعالية جلسة حوارية تفاعلية بمشاركة مختصين ومهتمين في علوم الفلك والطبيعة، إلى جانب تجربة رصد فلكي باستخدام التلسكوبات، أتيحت خلالها الفرصة للحضور لمشاهدة عدد من الكواكب والأجرام السماوية والمجرات وأهمها كوكب زحل، في تجربة معرفية جمعت بين الاكتشاف العلمي والتأمل في جمال السماء الليلية التي تتميز بها محمية وادي الوريعة الوطنية.