مركز الفجيرة للمغامرات يشارك في أعمال الاتحاد الدولي لتسلق الجبال

نيبال في 9 نوفمبر /وام/ شارك مركز الفجيرة للمغامرات، في أعمال الاتحاد الدولي لتسلق الجبال وملتقى السلامة الجبلية لسياحة المغامرة، الذي عُقد في نيبال بالتعاون مع جمعية تسلق الجبال النيبالية، وبمشاركة خبراء ومتخصصين من 45 دولة.

وشملت مشاركة المركز ثلاثة جوانب متكاملة وهي الجانب العلمي والتطبيقي من خلال الندوة الدولية للسلامة الجبلية، والجانب الفني عبر اجتماعات لجنتي السلامة والتدريب، والجانب المؤسسي من خلال حضور أعمال الجمعية العمومية للاتحاد ومتابعة المناقشات والقرارات المتعلقة بتوجهاته وخطط عمله المستقبلية.

وجاءت المشاركة في إطار جهود المركز لتطوير منظومة التدريب والسلامة في الأنشطة الجبلية، وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المتخصصة في سياحة المغامرات.

وناقشت الندوة الدولية للسلامة الجبلية عددًا من المحاور المرتبطة بسلامة الأنشطة الجبلية، شملت إدارة المخاطر، وعمليات الإنقاذ والإسعافات الميدانية، والاستدامة البيئية، ومستقبل تسلق الجبال.

ومثل المركز في الاجتماعات، هيثم عبدالكريم، مسؤول التدريب والتطوير.