نهيان بن زايد يكرِّم الفائزين في الدورة الـ10 من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

أبوظبي في 9 نوفمبر /وام/ توج سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسَّسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بجوائز الدورة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2026، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي.

وجسدت الجائزة منذ انطلاقتها رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية المختلفة، بمتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وجرت مراسم التتويج بحضور سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسعادة حسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين ونجوم الرياضة في العالم العربي، وممثّلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

وأكَّد سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أنَّ جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة استطاعت، على مدى عشر دورات، أن تؤسِّس لمسيرة استثنائية في دعم الرياضة النسائية العربية، وأن تتحوَّل إلى حافز حقيقي للتميُّز والإنجاز، مشيراً إلى أنَّ هذه المسيرة تعكس الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير الذي توليه سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف ميادين الحياة، وإيمان سموّها بقدرات المرأة على صناعة الإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الرياضية.

وأعرب سموّه عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، في الارتقاء بالجائزة وتوسيع نطاق تأثيرها، من خلال رؤية طموحة جعلت منها أكثر من مجرد مناسبة لتكريم الفائزين، لتصبح مبادرة عربية تحتفي بقصص النجاح، وتسلِّط الضوء على النماذج الرياضية الملهمة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال الصاعدة لتحقيق تطلُّعاتها.

وأشار سموّه إلى أنَّ الدورة العاشرة تجسِّد مرحلة جديدة من النضج والتطوُّر في مسيرة الجائزة، بعد أن نجحت في ترسيخ ثقافة التميُّز الرياضي، وتعزيز التقدير المجتمعي لإنجازات المرأة، وإبراز إسهاماتها في تطوير الحركة الرياضية العربية، مؤكِّداً أنَّ الاستثمار في المواهب النسائية ودعم طموحاتها يمثِّلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل رياضي أكثر تنافسية واستدامة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها للريادة والنجاح.

وهنّأ سموّه الفائزين بجوائز الدورة العاشرة، مؤكِّداً أنَّ ما حقَّقوه من إنجازات يعكس حجم الطموح والإصرار، ويقدِّم نماذج مشرِّفة للأجيال المقبلة، معرباً عن تطلُّعه إلى أن تواصل الجائزة دورها في اكتشاف قصص النجاح والاحتفاء بها، وأن تشكِّل إنجازات المكرَّمين دافعاً لمزيدٍ من العطاء والتفوق في مختلف المحافل الرياضية.

وتُوِّجَت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، بجائزة شخصية العام الرياضية لعام 2026، تقديراً لمسيرتها الرياضية المتميزة، حيث تُعَدُّ الفارسة الأولمبية إحدى أبرز فارسات الإمارات في رياضة قفز الحواجز، وسبق لها تمثيل الدولة في العديد من البطولات الدولية والقارية، محقِّقةً إنجازات أسهمت في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في رياضة الفروسية.

وفازت الأردنية فادية مازن عبدالله خرفان، بجائزة أفضل رياضية عربية، البالغة قيمتها مليون درهم، بعد أن حقَّقت بطلة التايكوندو سلسلة من الإنجازات الدولية والقارية، حصدت خلالها ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين، خلال مشاركاتها في عدد من البطولات العالمية والآسيوية.

ونالت الإماراتية أسماء حسن علي الحوسني، جائزة أفضل رياضية إماراتية، البالغة قيمتها 200 ألف درهم، بعد أن حقَّقت ميداليتين ذهبيتين على المستويين القاري والعالمي في رياضة الجوجيتسو، وأسهمت في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في المنافسات الدولية.

وحصدت الإماراتية هند سيد الهاشمي، جائزة أفضل رياضية ناشئة، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، تقديراً لإنجازاتها في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث مثَّلت دولة الإمارات ضمن صفوف المنتخب الوطني للناشئين، وحقَّقت نتائج متميِّزة في البطولات الدولية والمحلية، من بينها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، لتؤكِّد مكانتها كإحدى المواهب الإماراتية الصاعدة.

وفازت المصرية نور محمد إبراهيم أبو عاصي، بجائزة أفضل رياضية في الرياضات غير الأولمبية، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، تقديراً لإنجازاتها في رياضة القوة البدنية، حيث حقَّقت المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجراماً، وتألقَّت في بطولة آسيا المفتوحة للقوة البدنية، محقِّقةً نتائج متميزة في منافسات القرفصاء وضغط الصدر والرفعة المميتة، إلى جانب مشاركتها في بطولة العالم للقوة البدنية الكلاسيكية.

ونالت الإماراتية عائشة سالم الخالدي، جائزة أفضل رياضية بارالمبية، البالغة قيمتها 200 ألف درهم، تقديراً لإنجازاتها في ألعاب القوى البارالمبية، حيث تمثِّل المنتخب الوطني لأصحاب الهمم ونادي خورفكان، وحقَّقت إنجازات متميزة في المنافسات الإقليمية، من بينها ميداليتان؛ إحداهما ذهبية والأخرى فضية، في دورة ألعاب غرب آسيا، إلى جانب تمثيل دولة الإمارات في بطولات دولية كبرى، من بينها بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في لندن.

وفازت أسرة الإماراتية صبحة بشير مفتاح مبارك، بجائزة أفضل أسرة رياضية، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، تقديراً لدورها في ترسيخ الرياضة كثقافة عائلية مشتركة، حيث نجحت صبحة في تشجيع أبنائها الأربعة على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات، لتقدِّم الأسرة نموذجاً ملهماً في جعل النشاط الرياضي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

وفازت العُمانية زينب خميس سعيد الزدجالي، بجائزة أفضل إعلامية رياضية، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، حيث تُعَدُّ من أوائل الصحفيات المتخصِّصات في الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، وأسهمت في تغطية العديد من الرياضات والفعاليات، إلى جانب دورها في تأسيس اللجنة النسائية بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وتعزيز حضور المرأة في الإعلام الرياضي.

وفاز التونسي صبحي الخرداني، بجائزة أفضل مدرب، البالغة قيمتها 100 ألف درهم، تقديراً لإسهاماته في رياضة التجديف، حيث أسهم في تحقيق سلسلة من الإنجازات الرياضية على المستويين القاري والدولي، من بينها ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، خلال المشاركات في بطولات العالم وإفريقيا للتجديف، إلى جانب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وذهبت جائزة أفضل فريق رياضي نسائي، البالغة قيمتها 300 ألف درهم، إلى نادي أبوظبي لألعاب القوى، تقديراً لإنجازاته الرياضية المتميزة، بوصفه أول نادٍ رياضيٍّ مؤسَّسيٍّ مستقلٍّ ومتخصِّصٍ حصرياً في ألعاب القوى على مستوى الخليج، حيث حصد 148 ميدالية و18 كأساً، وسجَّل 21 رقماً قياسياً، وأسهم في تحقيق تأهُّل تاريخي إلى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة، بما يعكس دوره في اكتشاف المواهب وصناعة بطلات إماراتيات قادرات على المنافسة عالمياً.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية في الدورة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2.2 مليون درهم، موزَّعة على تسع فئات فردية وجماعية، إلى جانب جائزة شخصية العام الرياضية.