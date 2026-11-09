ضمن جدارية "أهل العزم" خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مكتب المشاريع الوطنية يطلق "أبطال الإمارات" لتعزيز قيم الهوية الوطنية لأجيال المستقبل

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أطلق مكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة مبادرة "أبطال الإمارات" الوطنية، الهادفة لتوثيق قصص البطولة والعطاء في الدولة، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة لأبناء الوطن ممن أسهموا بتضحياتهم وإنجازاتهم في خدمة الدولة والمجتمع، وتقديمها للأجيال الناشئة بأسلوب القصص المصوّرة، بما يعزز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية: "إن قصص أبطال الإمارات جزء أصيل من ذاكرة وطننا وهويته، وشاهد على ما قدّمه أبناؤه من تضحيات وإنجازات جسّدت قيم العزيمة والشجاعة والعطاء. وقد رسّخ الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات، وقيادتنا الرشيدة وأبناء الوطن الذين حملوا الأمانة، نموذجاً ملهماً في البذل والتضحية والتفاني في خدمة الوطن والإنسان، وجعلوا من هذه القيم نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات. ومسؤوليتنا اليوم أن نحفظ هذا الإرث، وأن ننقله إلى أجيالنا القادمة، ليس فقط للاعتزاز بماضينا، بل لاستلهام القيم التي قامت عليها مسيرة دولتنا، وتعزيز حضورها في حاضرنا ومستقبلنا".

وأضافت سموها: "نطمح من خلال مبادرة "أبطال الإمارات" إلى تعريف أطفالنا على قدوات حقيقية من أبناء وطنهم، وأن يدركوا أن البطولة لا تقتصر على ميادين التضحية، بل تتجسّد أيضاً في الإخلاص في العمل وخدمة المجتمع وصناعة الأثر. وللأسرة دور أساسي في نقل هذه القصص والقيم بين الأجيال، ليكبر أبناؤنا وهم أكثر اعتزازاً بهويتهم، وإيماناً بقدرتهم على مواصلة مسيرة العطاء والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم".

جاء إطلاق مكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة للمبادرة الوطنية من خلال جدارية "أهل العزم" التفاعلية التي استعرضت مجموعة من القصص الملهمة، التي سلطت الضوء على العزيمة والشخصيات الوطنية التي يجمع بينها الإخلاص والتفاني في خدمة دولة الإمارات، حيث تسلط التجربة الضوء على قصص حقيقية لأبطال من مجتمع الدولة ممن يعتبرونها وطناً لهم.

وتتيح التجربة للزوّار إمكانية التعرف على السلسلة ومضمونها وأهدافها، والاطلاع على النماذج الأولية من إصداراتها. كما تقدم الجدارية فرصة ترشيح قصص لأبطال الإمارات، بما يسهم في توثيق أكبر عدد ممكن من القصص الوطنية الملهمة والتضحيات الكبيرة، وتعزيز مشاركة المجتمع في حفظها ونقلها لأجيال المستقبل.

وتضم سلسلة "أبطال الإمارات" قصصاً مصوّرة تستهدف الأطفال واليافعين من الأجيال الناشئة، وتنقسم السلسلة إلى مجموعتين رئيسيتين، تركز الأولى على "حماة الدار" وفيها توثيق قصص شهداء الوطن وأفراد من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تركز الثانية على "صنّاع التغيير" التي تركز على شخصيات تركت بصمات مؤثرة في مجالات عملها، وأسهمت في خدمة المجتمع وتقدمه.

ويسلّط النهج الإبداعي للسلسلة الضوء على الهوية الإماراتية والقيم الأصيلة بما في ذلك الطموح والعزيمة، ويعزز مفهوم البطولة القائم على التضحية والشجاعة وتحمّل المسؤولية والتفاني في أداء الواجب. كما تسهم المبادرة في دعم أهداف تنمية مهارات القراءة المبكرة وتعزيز استخدام اللغة العربية لدى الأطفال.

ومن خلال قصص واقعية تعكس إنجازات وتحديات شخصيات ملهمة من مختلف المجالات، تقدم السلسلة مفهوماً أشمل للبطولة، لتشجيع أجيال المستقبل على اكتشاف قدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم.

وتقدم الجدارية تجربة تفاعلية تستعرض أربع قصص حقيقية تجسّد معاني البطولة الإماراتية، من خلال الرسوم والصور والمقتنيات، بما يتيح للزوار فرصة التعرّف على مسيرة أصحابها ومواقفهم وتضحياتهم.

وتشمل القصص التي تستعرضها الجدارية سيرة الشهيد العريف سالم سهيل الدهماني، أول شهيد إماراتي، الذي استُشهد في جزيرة طنب الكبرى عام 1971 بعد رفضه إنزال علم الدولة؛ والوكيل المتقاعد سعيد حميد الشامسي، الذي فقد ذراعه أثناء إنقاذ رفاقه خلال مشاركته في عملية في اليمن، والشهيد محمد علي البستكي، الذي أسهم في دعم العمل الإنساني والتعليمي في أفغانستان، خلال تأديته مهامه بصفته نائب المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية، إلى جانب اللواء الركن طبيب عائشة سلطان الظاهري، أول طبيبة عسكرية إماراتية تُوفد إلى أفغانستان، والتي قادت المهمة الإنسانية لإعادة تأهيل المنظومة الصحية في اليمن.

ومن المخطط أن تصدر الدفعة الأولى من سلسلة "أبطال الإمارات" باللغتين العربية والإنجليزية خلال العام المقبل، على أن تضم مجموعة قصص توثّق مسيرة شخصيات وطنية، وتشمل الشهيد خليفة أحمد المبارك، الذي تم تعيينه سفيراً للدولة وهو بعمر 26 عاماً، وخلال أداء مهامه الدبلوماسية في فرنسا حصل على وسام "جوقة الشرف".

وتضم السلسلة أيضاً، سعادة الدكتورة فاطمة محمد الكعبي، إحدى الكفاءات الطبية الإماراتية البارزة في مجال أبحاث الخلايا الجذعية، ومن أبطال خط الدفاع الأول خلال جائحة "كوفيد"19- وهي تشغل حالياً منصب مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء.

وثمّن مكتب المشاريع الوطنية مشاركة أبطال الإمارات وعائلاتهم لقصصهم وتجاربهم وكذلك مساهمات مكتب شؤون أسر الشهداء، ووزارة الدفاع، وجائزة أبوظبي، وأدنوك، ومكتب فخر الوطن، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تقديراً لدعمهم وتعاونهم في إنجاز هذه المبادرة والبناء على الجهود الوطنية القائمة لحفظ إرث هؤلاء الأبطال، وتكريم إسهاماتهم وتضحياتهم.