10 أرقام قياسية جديدة في ختام كأس الاتحاد للسباحة بأبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر /وام/ اختتمت منافسات كأس الاتحاد للسباحة 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة على مرحلتين في مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة سباحي الأندية من مختلف الفئات العمرية، وشهدت تسجيل 10 أرقام قياسية إماراتية جديدة، بواقع خمسة أرقام في كل مرحلة.

وسجلت المرحلة الثانية خمسة أرقام قياسية، أبرزها رقم جاسم حجي (نادي أبوظبي) في سباق 50 متر-ظهر لفئة البنين من 7 إلى 11 سنة بزمن 37.25 ثانية، ورقم خليفة خالد الكتبي (نادي أبوظبي للرياضات المائية) في سباق 200 متر حرة لفئة 10 سنوات بزمن دقيقتين و31.62 ثانية، إلى جانب ثلاثة أرقام في سباقات التتابع لفريقي أبوظبي والفجيرة للفنون القتالية.

وفي المرحلة الأولى، حقق حمد الشحي (نادي الحمرية) رقماً قياسياً في سباق 100 متر حرة لفئة 16-17 سنة، فيما سجل محمد اليماحي (نادي الفجيرة) رقماً جديداً في سباق 800 متر حرة للفئة نفسها. كما حقق عبدالله البحر (نادي الوصل) رقمين قياسيين في سباقي 100 و200 متر ظهر لفئة 12-13 سنة، وأضاف عبدالله العامري (نادي الوصل) رقماً قياسياً في سباق 200 متر ظهر لفئة 16-17 سنة.

وعلى صعيد النتائج، تصدر نادي الوصل منافسات فئة العمومي، أمام الفجيرة للفنون القتالية وأبوظبي للرياضات المائية، فيما أحرز الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في فئتي الناشئين و7 إلى 11 سنة.

وفي الترتيب المجمع للميداليات، جاء نادي أبوظبي للرياضات المائية أولاً برصيد 76 ميدالية، يليه الوصل بـ59 ميدالية، ثم الفجيرة للفنون القتالية بـ52 ميدالية.

وشهد حفل الختام تتويج سالم غالب، سباح نادي الوصل، بجائزتي أفضل سباح وأفضل رقم في فئة العمومي، فيما نال خليفة الكتبي، سباح نادي أبوظبي للرياضات المائية، الجائزتين نفسيهما لفئة 7 إلى 11 سنة. كما فاز صبري محمد، مدرب الفجيرة للفنون القتالية، بجائزة أفضل مدرب لفئة الناشئين، وعمر مبروك، مدرب الوصل، بجائزة أفضل مدرب لفئة العمومي.

وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، أن تسجيل 10 أرقام قياسية جديدة يعكس التطور المتواصل للسباحة الإماراتية، خاصة في الفئات العمرية، مشيراً إلى استمرار الاتحاد في تطوير البطولات المحلية بالتعاون مع الأندية لتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وإعدادها للاستحقاقات الدولية المقبلة.