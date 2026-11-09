فائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة: التكريم حافز لمزيد من الإنجازات

أبوظبي في 9 نوفمبر /وام/ أعرب عدد من الفائزات بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، عن فخرهن واعتزازهن بالفوز بالجائزة، مؤكدات أنها تمثل تقديراً مهماً لمسيرتهن الرياضية وإنجازاتهن، وحافزاً لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين العربي والدولي.

وقالت عائشة سالم خميس الخالدي، لاعبة نادي خورفكان للمعاقين ومنتخب الإمارات، الفائزة في فئة أفضل رياضية بارالمبية، إن سعادتها لا توصف بعد الفوز بالجائزة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون من الفائزات، وأن الفوز يمثل شرفاً كبيراً لها.

وأهدت الخالدي، فوزها إلى شعب دولة الإمارات، والقيادة الرشيدة، ورئيس النادي وكل من دعمها، معربة عن تطلعها للعودة بشكل أفضل إلى التدريبات والاستعداد للاستحقاقات المقبلة والألعاب القادمة.

من جانبها أعربت لاعبة الجوجيتسو هند الهاشمي، الفائزة بجائزة أفضل رياضية ناشئة، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه سيظل مصدر اعتزازها وفخرها، موجهة الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هذه الجائزة التي تسلط الضوء على إنجازات المرأة في العالم العربي.

وأكدت استعدادها للمشاركة في بطولة آسيا المقررة في طاجيكستان، بالتعاون مع مدرباتها، معربة عن أملها في تقديم أداء مميز وتحقيق الميدالية الذهبية.

وأكدت المصرية نور أبو عاصي، لاعبة القوة البدنية والبطلة القارية ثلاث مرات متتالية، فخرها بالإنجاز الذي حققته، مشيرة إلى أن مجرد الوصول إلى قائمة أفضل ثلاث لاعبات كان يمثل إنجازاً بالنسبة لها.

وأكدت أن الجائزة تعد أكبر إنجاز في مسيرتها، معربة عن أملها في تحقيق اللقب الآسيوي الرابع على التوالي قريباً.

من جهتها، أعربت فادية مازن خرفان، لاعبة المنتخب الأردني للتايكوندو، عن فخرها بالفوز بجائزة أفضل رياضية عربية ضمن الجائزة مؤكدة أن هذا التقدير يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة مسيرتها الرياضية.

وأوضحت أنها حققت خلال عام 2026 الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار، وذهبية الألعاب الآسيوية في اليابان، إلى جانب برونزيتين عالميتين وبرونزية في الجائزة الكبرى خلال العام الماضي.

وأضافت أن الفوز بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك منحها دافعاً معنوياً كبيراً لمواصلة مسيرتها، وزاد من إصرارها على تحقيق حلمها المقبل بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028.