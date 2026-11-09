منافسات قوية في اليوم الثالث لمهرجان كلباء الرياضي

كلباء في 9 نوفمبر/ وام/ تواصلت فعاليات مهرجان كلباء الرياضي الأول، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي إنطلق في السادس من نوفمبر الجاري ويستمر إلى الرابع عشر من ذات الشهر، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، ويشمل 9 ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين .

وشهدت منافسات اليوم الثالث تنافسا في البادل تنس وكرة القدم المصغرة، حضر الختام وتتويج الفائزين في اللعبتين سعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة سعيد العاجل رئيس إتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي سعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وسعادة المستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة، وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي، وعبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان.

وحصل فريق جامعة كلباء على لقب بطولة البادل تنس وكأس المركز الأول بالفوز على فريق قدفع في المباراة الختامية، فيما حصل فريق فيكتوري تيم على المركز الثالث والميداليات البرونزية، كما إستضاف المهرجان مباراتى تحديد المراكز والمباراة الختامية لكرة القدم المصغرة بإشراف إتحاد الإمارات للرياضة للجميع، حيث تم تكريم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، نجح فريق الإقامة وشؤون الأجانب "دبي" في الفوز بكأس البطولة بالفوز على فريق هيئة الطرق والمواصلات دبي فيما حصل فريق بنجريف يونايتد على المركز الثالث.

تواصلت مباريات المجموعات في مسابقة كرة القدم، حيث شهدت مباراة الحرس الأميري الشارقة والعود تعادلا مثيرا بنتيجة 5/5 ، فيما نجح فريق الخوير في تحقيق الإنتصار على الحميدي 3/6، و ضمن مباريات مسابقة كرة الطائرة المجتمعية، حقق فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني الفوز على البدوي الزحمي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، فيما حقق فريق جمعية المعلمين الفوز على منافسه البركان بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل .

وشهد اليوم إقامة مسابقات التحديات المختلفة في الألعاب الإلكترونية وتحدي الكفاءة البدنية وسط تفاعل كبير من الحضور ، فيما أقيمت مسابقات على المسرح الرئيسي للأطفال بمشاركة من هيئة الشارقة للتراث وتوزيع الجوائز.

ويشهد اليوم الخامس للمهرجان إقامة عدد من المباريات في ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة المجتمعية، بجانب مباريات الألعاب الإلكترونية كما ستقام فعاليات تحديات اللياقة المختلفة "تحدي نط الحبل وقلب الإطار" وتحدي المدارس ومسابقات على المسرح الرئيسي للحضور.