الكويتي مطلق العازمي يحقق حلمه في عالمية أبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ بعد رحلة استمرت ثلاث سنوات ونصف مع رياضة الجوجيتسو، توّج الكويتي أحمد مطلق العازمي مشاركته في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالميدالية الذهبية، محققاً هدفاً انتظره طويلاً، بعدما سبق له الفوز بالميداليتين البرونزية والفضية في مشاركاته السابقة ببطولة العالم.

وجاءت الذهبية الأولى للعازمي في البطولة العالمية اليوم تتويجاً لمسيرة من الاستمرار والتعلم وتطوير الأداء، إذ لم يتعامل مع مشاركاته السابقة باعتبارها محطات انتهت بنتائجها، بل فرصاً لاكتشاف الأخطاء والعمل على تصحيحها والاستعداد بصورة أفضل للمنافسات التالية.

وقال العازمي، المشارك في فئة الهواة، الحزام الأزرق، الماسترز 1، وزن 56 كجم، إن الوصول إلى منصة التتويج لم يكن سهلاً، وإن كل بطولة خاضها أضافت إلى خبرته دروساً جديدة، وأسهمت في تحسين مستواه وتجاوز الأخطاء التي واجهته في المنافسات السابقة.

وأوضح أن مشاركاته الماضية لم تشهد تحقيق هدفه بالفوز بالذهبية، لكنه واصل العمل والتدريب والتعلم، حتى تمكن هذا العام من بلوغ المركز الأول، معتبراً أن الإنجاز يعد ثمرة الاستمرار وعدم التوقف عند المحاولات السابقة.

وأشار إلى أن بدايته مع الجوجيتسو كانت بهدف ممارسة رياضة جديدة، قبل أن يكتشف ما تتميز به من جوانب فنية وتكتيكية واسعة، مؤكداً أن تعدد الحركات والأساليب، وتنوع طرق الهجوم والدفاع، يجعل فرص التعلم والتطور فيها مستمرة.

وأوضح العازمي أن الجوانب التي جذبته إلى اللعبة لا تقتصر على المنافسة الرياضية، بل تشمل أيضاً دورها في تخفيف ضغوط الحياة اليومية، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات والسيطرة على المنافس، حتى في حال وجود فارق في الوزن أو القوة البدنية.

وأكد أن الفوز بالذهبية في أبوظبي يمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، ودافعاً لمواصلة التدريب والتطور وخوض المزيد من المنافسات، بعد أن تحوّل حلم التتويج بالمركز الأول إلى إنجاز تحقق عقب سنوات من العمل والتعلم.