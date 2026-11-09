جامعة الذيد تستضيف منتدى شبكة زمالة أدفانس إتش إي الخليجية

الذيد في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت جامعة الذيد، عن استضافتها النسخة المقبلة من منتدى شبكة زمالة أدفانس إتش إي الخليجية لعام 2027.

وجاء الإعلان خلال مشاركة سعادة الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة جامعة الذيد، بكلمة رئيسية ضمن فعاليات منتدى شبكة زمالة أدفانس إتش إي الخليجية 2026، الذي أقيم تحت شعار «مهرجان التعليم والتعلّم»، واستضافته جامعة عجمان بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في قطاع التعليم العالي.

وأكدت سعادتها، خلال كلمتها، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في إنتاج المعرفة وتطبيقها، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، مشيرةً إلى التزام جامعة الذيد بتعزيز التميز الأكاديمي، وتطوير القدرات المؤسسية، وتبنّي أفضل الممارسات التعليمية، وإيجاد فرص نوعية تسهم في تمكين الأجيال القادمة من الأكاديميين والقيادات التربوية.

وسلّطت الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مؤكدةً ضرورة مواكبة هذه المتغيرات مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة الأكاديمية، والنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة لتعزيز البحث العلمي، وتطوير الأطر الأخلاقية، وإعادة صياغة مفاهيم التميز في التعليم والتعلّم.

كما أعربت عن تقديرها لجامعة عجمان على استضافة المنتدى وحسن التنظيم، مثمّنةً جهود القائمين عليه في توفير منصة أكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الحوار والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي.

كما هنّأت سعادتها الدكتورة ماهينور أمين، رئيسة شبكة أدفانس إتش إي الخليجية، وأعضاء مجلس إدارة الشبكة، مع تثمين جهود الأستاذة سمر الفرا، مدير الفاعلية المؤسسية والاعتماد الأكاديمي بجامعة الذيد وعضو مجلس إدارة الشبكة، في إنجاح المنتدى الذي امتدت فعالياته على مدار يومين.

وأعربت سعادتها عن اعتزاز جامعة الذيد باستضافة النسخة المقبلة من المنتدى عام 2027 في إمارة الشارقة، التي تتميز بمكانتها الرائدة في مجالات التعليم والثقافة والمعرفة، مؤكدةً تطلع الجامعة إلى الترحيب بالمشاركين ومواصلة البناء على نجاحات المنتدى، بما يعزز الشراكات المؤسسية ويدعم مسيرة التميز والابتكار في التعليم العالي.