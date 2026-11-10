الإسعاف الوطني يستعرض تقنيات الطوارئ الطبية في كونجرس الطب العسكري

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ شارك الإسعاف الوطني بالهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني في الدورة السادسة والأربعين من الكونجرس العالمي للطب العسكري، الذي يُعقد في مركز أدنيك أبوظبي، من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري، حيث يستعرض تقنيات متقدمة وحلولاً تدريبية مبتكرة تسهم في تعزيز جاهزية كوادر الإسعاف وتطوير خدمات الطوارئ الطبية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.ويقدم الإسعاف الوطني، من خلال جناحه، تجربة محاكاة تفاعلية للحوادث متعددة الإصابات باستخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، تتيح للكوادر الإسعافية التدريب على تقييم المصابين وتحديد أولويات العلاج واتخاذ القرارات الحاسمة في الحالات الطارئة.

كما يستعرض تقنيات ومعدات الإسعاف الحديثة أبرزها نظام التدخل الطبي عن بعد، ويتيح نقل العلامات الحيوية للمرضى مباشرة من مركبات الإسعاف إلى الطبيب المناوب في مركز اتصال الإسعاف، بما يدعم التقييم الطبي عن بُعد وتوجيه الطواقم الإسعافية ميدانياً.

ويتيح الجناح للزوار المشاركة في «تحدّي الإنعاش القلبي الرئوي»، وهو نشاط تعليمي تفاعلي يهدف إلى تدريب المشاركين على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي.

ويشارك الإسعاف الوطني أيضاً في البرنامج العلمي للمؤتمر من خلال محاضرات متخصصة تتناول توظيف التقنيات الحديثة في تطوير التدريب والاستجابة الطبية الطارئة، والتعامل مع الحالات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.