شراكة استراتيجية بين غرفة رأس الخيمة وAIM Global

رأس الخيمة في 10 نوفمبر/ وام/ وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومؤسسة "AIM Global Foundation"، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية تشمل تطوير المعارض والمؤتمرات والقمم المتخصصة في الإمارة وتنظيمها والترويج المشترك لها. وتستهدف الشراكة توسيع حضور هذه الفعاليات إقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتنشيط المناخ الاستثماري في الإمارة من خلال الإعداد لإطلاق قمة AIM للاستثمار نسخة رأس الخيمة.

وجرى توقيع المذكرة في رأس الخيمة، على هامش فعالية المؤتمر الصحفي للاعلان عن النسخة الثالثة من "قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026"، وبحضور سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة وسعادة داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وتضع المذكرة إطاراً لتنسيق جهود الجانبين والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما، بما يسهم في ربط الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في الأسواق العالمية.