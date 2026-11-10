أبوظبي للتنقل تعرض حلول الشحن الذكي والمركبات الكهربائية بمعرض دبي الدولي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ يشارك مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، في معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، الذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، حيث يستعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع والحلول المبتكرة الداعمة للتحول نحو التنقل المستدام، بما يسهم في تطوير منظومة تنقل أكثر كفاءة في إمارة أبوظبي.

وفي هذا الإطار، يستعرض المركز استراتيجيته للمركبات ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية، إلى جانب الأطر التنظيمية والمبادرات الداعمة للتحول التدريجي نحو المركبات الكهربائية وتقنيات النقل النظيف، بما يعكس نهجاً متكاملاً لتطوير منظومة التنقل في إمارة أبوظبي.

كما يستعرض مركز النقل المتكامل مشروع تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المواقف العامة بإمارة أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال اتفاقيات الامتياز مع الشركات المشغلة، بهدف دعم التحول نحو التنقل المستدام وتوفير خدمات شحن متكاملة للمتعاملين. ويشمل المشروع إنشاء وتركيب وتشغيل محطات شحن عادية وسريعة وعالي السرعة في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب توفير خدمات رقمية تتيح للمتعاملين تحديد مواقع المحطات ومتابعة عمليات الشحن وسداد الرسوم، بما يسهم في توفير تجربة شحن سهلة وآمنة وموثوقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية.

وفي جانب التقنيات المستقبلية، يستعرض المركز مجموعة من الحلول الحديثة لشحن المركبات الكهربائية، تشمل منصة روبوتية ذاتية الشحن مزودة بذراع روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتعرّف على منفذ الشحن وتنفذ عملية الشحن تلقائياً دون تدخل بشري، إلى جانب الشواحن المتنقلة التي توفر مرونة أكبر في تقديم خدمة الشحن، والشواحن الشمسية التي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة.

وقال سعادة حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل: "يمثل التحول نحو المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية مساراً رئيسياً في تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة، ويتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الأطر التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والتقنيات المبتكرة".

وأضاف: "من خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، نسلط الضوء على جهودنا في تطوير شبكة شحن عامة موثوقة وسهلة الاستخدام، وتوظيف الحلول الذكية والمبتكرة للارتقاء بتجربة مستخدمي المركبات الكهربائية، ورفع كفاءة خدمات الشحن، ودعم خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل. كما نعمل على تعزيز الشراكة مع المشغلين ومزودي التقنيات والجهات المعنية، بما يسهم في تسريع التحول نحو المركبات الكهربائية وتعزيز جاهزية أبوظبي لمستقبل التنقل الذكي والمستدام".

وتسهم المشاركة في إبراز تجربة أبوظبي في تطوير وتنظيم شبكة الشحن العامة، ورفع الوعي بالبنية التحتية والخدمات المتاحة للمركبات الكهربائية، إلى جانب تعزيز التواصل مع المشغلين ومزودي التقنيات والمستثمرين والجهات المعنية، واستكشاف أحدث الحلول وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتأتي مشاركة مركز النقل المتكامل في المعرض في إطار جهوده لدعم التحول نحو التنقل المستدام، وإبراز استراتيجية المركز للمركبات ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية، إلى جانب جهود أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لشحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.