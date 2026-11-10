هيريوت وات دبي تعرض أكثر من 12 مشروعاً للتنقل الذكي والاستدامة

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ تشارك جامعة هيريوت وات دبي في «معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، بأكثر من 12 مشروعاً بحثياً وابتكارياً في مجالات التنقل الذكي، والمركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتصميم المتمحور حول الإنسان، وريادة الأعمال.

وقال الدكتور محمد المصلح، مدير مختبر أبحاث «إيم بيوند» (الابتكار التطبيقي للتنقل) في جامعة هيريوت وات دبي لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن المشاركة تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية تتيح للطلبة العمل جنباً إلى جنب مع الباحثين والشركاء الصناعيين على مشروعات ذات تطبيقات واقعية.

وتأتي مشاركة الجامعة امتداداً لمسيرتها في دبي، التي بدأت قبل أكثر من 20 عاماً، حيث تتبنى نموذجاً تعليمياً يربط التعليم الأكاديمي بالبحث العلمي والتطبيق العملي، ويشجع الطلبة على المشاركة في تطوير حلول للتحديات الواقعية، بالتعاون مع الباحثين والشركاء الصناعيين.

وتستعرض الجامعة خلال المعرض عدداً من المشروعات المتنوعة، من بينها مشروع «رقيب»، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المركبات والأساطيل، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم اتخاذ القرارات، إلى جانب أبحاث المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة الملاحة الذكية، والتوأم الرقمي، ومشروعات كفاءة الطاقة والمواد المستدامة.

كما تشمل المشاركة مشروعات في مجال التصميم المتمحور حول الإنسان، تركز على فهم احتياجات المستخدمين وتحسين تجربتهم مع التقنيات والخدمات المستقبلية، إلى جانب ابتكارات طلابية ومبادرات لريادة الأعمال، تسعى إلى تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتطبيق.

وأضاف الدكتور محمد المصلح أن الجامعة، على مدى أكثر من عقدين في دبي، عملت على تطوير تجربة تعليمية تتجاوز نقل المعرفة إلى إنتاجها وتطبيقها، مؤكداً أن إشراك الطلبة في البحث العلمي يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات الابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات.

وأوضح أن مستقبل التنقل الذكي لا يعتمد على التقنيات الهندسية وحدها، بل يتطلب التكامل مع التصميم، وفهم السلوك البشري، والاستدامة، ونماذج الأعمال، مشيراً إلى أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة في تطوير حلول تلبي احتياجات المجتمع.

وأكد أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز الشراكات البحثية والصناعية، ودعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات.