148 ميدالية و18 كأساً تقود "أبوظبي لألعاب القوى" إلى جائزة أفضل فريق رياضي نسائي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، أن حصيلة إنجازات فريقه النسائي خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى سبتمبر 2026 قادته إلى الفوز بجائزة أفضل فريق رياضي نسائي في الدورة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2026.

وأوضح النادي، أن الفريق النسائي حقق نتائج متميزة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والآسيوية والدولية، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وكشف عن إحراز لاعباته 148 ميدالية في بطولات اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والمنافسات والبطولات الخارجية، إلى جانب الفوز بـ18 كأساً، منها خمس للمركز الأول و13 للمركز الثاني.

وقال سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن الفريق النسائي حقق عدداً من الإنجازات البارزة، من بينها برونزية اللاعبة سلمى هيثم المري في منافسات رمي المطرقة ببطولة آسيا للشابات تحت 20 عاماً، وذهبية فاطمة يوسف الحوسني في رمي القرص، وفضيتها في دفع الجلة، ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي استضافتها قطر عام 2026.

وأضاف أن اللاعبة رقية محمد المرزوقي أحرزت فضية سباق 1500 متر وبرونزية 800 متر في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات 2026، فيما توجت ماجدالينا ماريا أوردا بذهبية سباق 80 متراً وبرونزية 300 متر في البطولة الدولية بالسويد.

وأشار إلى أن الفريق سجل 15 رقماً قياسياً جديداً للدولة، كما تم اختيار ست لاعبات ضمن لجنة النخبة بوزارة الرياضة، وخمس لاعبات للمشاركة في البطولات الدولية، بما يعكس نجاح استراتيجية النادي في اكتشاف المواهب وتأهيلها للمنافسات الخارجية.

ووصف الزعابي الفوز بالجائزة بأنه إضافة جديدة إلى سجل الرياضة النسائية الإماراتية، مؤكداً أن الجائزة بما تمثله من قيمة وإرث، تجسد دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز حضورها وتميزها في مختلف المجالات.

وثمن الدعم والاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للأندية التخصصية، من خلال الخطط التطويرية والمبادرات المحفزة على التميز وتحقيق المراكز الأولى.

وأكد أن الجائزة تمثل ثمرة جهود اللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية، وتشكل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة ألعاب القوى النسائية، واكتشاف المواهب الواعدة، وإعداد بطلات قادرات على تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها في مختلف المحافل الدولية.