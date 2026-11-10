"دبي للثقافة" تنظم 43 ورشة وجلسة إبداعية ضمن "مدارس الحياة" خلال نوفمبر

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن أجندة مشروع «مدارس الحياة» لشهر نوفمبر الجاري، التي تتضمن 43 ورشة تفاعلية وجلسة ثقافية وحوارية تحتضنها مكتبات دبي العامة، احتفاءً بالهوية الوطنية وروح الاتحاد، وتعزيزاً لمفاهيم الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

وتشمل الأجندة أنشطة متنوعة في الفنون والحرف اليدوية والآداب واللغات والموسيقى وفنون الطهي والإعلام والتكنولوجيا، بهدف تنمية مهارات الأطفال والعائلات، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يدعم مستهدفات «إستراتيجية جودة الحياة في دبي».

وتتضمن الفعاليات ورشة «مقدمة في اللهجة الإماراتية» بمكتبة المنخول العامة، و«صناعة المحتوى البصري بالهاتف» في مكتبة هور العنز العامة، إلى جانب ورش فنية تستلهم الموروث المحلي، منها «مشابك الشعر بالتلي» و«فن لف الورق: دبي مستقبل»، التي تجمع بين الحرف التقليدية والتصاميم المعاصرة.

ويقدم «نادي الفن» مجموعة من التجارب الإبداعية تشمل الرسم التكعيبي والطباعة والنقش وصناعة العطور، إضافة إلى ورش تفاعلية للأطفال، أبرزها «صديقي الآلي» و«التعلم بالحواس: يوم في المريخ».

وتسلط أنشطة «نادي الصحة والتغذية» الضوء على فنون الطهي والموروث الغذائي الإماراتي، من خلال ورشة «الفوالة التقليدية الإماراتية: عش العصيدة» بمركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى جانب ورش لإعداد الحلويات والمخبوزات.

ويستضيف «نادي الكتاب» جلسات أدبية لمناقشة أعمال عالمية وعربية، تشمل «الإلياذة» و«الأوديسة» ورواية «ظل الريح»، إضافة إلى جلسة حوارية حول كتاب «بحثاً عن حياة» بحضور مؤلفه نافع الياسي.

وفي مجال التكنولوجيا، تتضمن الأجندة ورشة «الذكاء الاصطناعي للصغار: دبي الذكية 2040» بمكتبة أم سقيم، و«اصنع منزلك الذكي» بمكتبة حتا العامة، لتعزيز مهارات البرمجة والتفكير الإبداعي لدى الأطفال.

وتشمل الفعاليات أيضاً ورشاً في صناعة البودكاست والخط العربي والموسيقى، بما يعزز دور مكتبات دبي العامة مراكز مجتمعية للتعلم والإبداع، ويدعم جهود «دبي للثقافة» في ترسيخ الهوية الوطنية وإتاحة المعرفة والتجارب الثقافية لمختلف فئات المجتمع.