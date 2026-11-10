ندوة الثقافة والعلوم تكرّم 9 فائزين بجائزتها للشعر العربي

دبي في 10 نوفمبر /وام/ كرّمت ندوة الثقافة والعلوم الفائزين التسعة بجائزتها للشعر العربي في دورتها الثالثة، التي حملت اسم الشاعر الإماراتي أحمد بن سلطان بن سليم، وشهدت استقبال أكثر من 1500 مشاركة من 44 جنسية، بحضور معالي محمد المر، ومعالي سعيد محمد الرقباني، وعدد من الشخصيات الثقافية والأدبية.

واستُهل الحفل بافتتاح معرض ضم 50 صورة توثق مسيرة الشاعر أحمد بن سليم ومراحل حياته، تزامناً مع إدراج اسمه ضمن احتفاءات منظمة اليونسكو بالذكرى السنوية لعامي 2026 و2027.

وأكد علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة أمين عام الجائزة، أن الإقبال الكبير يعكس مكانة الشعر العربي وقدرته على التعبير عن الوجدان الإنساني، مشيراً إلى أن نحو ألف شاعر شاركوا للمرة الأولى في الجائزة، التي تهدف إلى دعم المواهب الأدبية وإثراء المشهد الثقافي العربي.

وأوضح أن تكريم أحمد بن سليم يمثل احتفاءً بالذاكرة الثقافية الإماراتية وإسهامات الرواد في ترسيخ الهوية الوطنية، مؤكداً دور الإمارات في دعم الثقافة والإبداع وبناء الإنسان.

وشهد الحفل ندوة نقدية بعنوان «قراءات نقدية في شعر أحمد بن سليم»، أدارتها الشاعرة شيخة المطيري، وشاركت فيها الدكتورة حمدة إبراهيم العوضي، التي تناولت حضور الوطن والهوية في شعره، والدكتورة عبير الحوسني، التي استعرضت الأبعاد الإنسانية والوجدانية في تجربته، والدكتورة هند عبدالرحمن المشموم، التي سلطت الضوء على جماليات اللغة والصورة والإيقاع في قصائده.

وفي نتائج الجائزة، فاز بالمركز الأول في الشعر العمودي الشاعر المصري عبدالعزيز شحات عبدالعزيز مراجع، وحل ثانياً العُماني محمد بن سيف العبري، وثالثاً النيجيري علي مصطفى لون.

وفي شعر التفعيلة، أحرز المركز الأول السعودي علي بن عبدالباقي آل قمبر، تلاه الفلسطيني منتصر يوسف أبو عمرة، ثم المصري محمد إسماعيل سويلم.

أما في قصيدة النثر، ففازت بالمركز الأول المغربية عائشة بناني، وجاء ثانياً الجزائري شمس الدين بوكلوة، وثالثاً العراقي مروان ياسين الديلمي.