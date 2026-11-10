معرض المركبات الكهربائية يستعرض منظومة متكاملة للتنقل المستدام بمشاركة 100 شركة

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ يستعرض معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، أحدث التقنيات والحلول في قطاع التنقل الكهربائي، بمشاركة أكثر من 100 شركة، إلى جانب تحالف «تشاينا إي في 100» الصيني، أحد أكبر التحالفات المتخصصة في هذا المجال.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمؤتمر، إن عدد المسجلين للمشاركة في المؤتمر تجاوز 19 ألفاً، متوقعاً أن يستقطب الحدث مزيداً من المشاركين والزوار على مدار أيامه الثلاثة، في ظل المشاركة الواسعة من الجهات والشركات العاملة في قطاع المركبات الكهربائية.

وأوضح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المعرض والمؤتمر يجمعان بين الجوانب المعرفية والتطبيقية، من خلال برنامج يتناول تقنيات المركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومستقبل التنقل المستدام، ودور وسائل النقل الكهربائية في تطوير منظومات النقل وتخطيط المدن، إلى جانب عرض أحدث المنتجات والحلول في هذا القطاع، بما يشمل السيارات والحافلات والمركبات الصغيرة والفاخرة، فضلاً عن البطاريات وتقنيات الشحن وحلول الصيانة.

وأضاف أن الحدث يشكل منصة تتيح للأفراد التعرف على الخيارات المتاحة من المركبات الكهربائية والعلامات التجارية المختلفة، والاطلاع على متطلبات استخدامها وصيانتها وشحنها، كما يوفر للشركات، خصوصاً المشغلة لأساطيل المركبات، فرصة لاستكشاف الحلول المتاحة للتحول إلى المركبات الكهربائية، والتواصل مع الوكالات ومزودي خدمات الشحن والتقنيات المرتبطة بها، وبحث فرص التعاون وإقامة الشراكات.

وأكد محبوب أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تواصل دعم التوجه نحو منظومة نقل مستدامة، من خلال التوسع في استخدام وسائل النقل الأقل تأثيراً على البيئة والأدنى من حيث الانبعاثات، مشيراً إلى تشغيل الحافلات الكهربائية، إلى جانب بدء تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في منطقة جميرا.

وأشار إلى أن جهود الهيئة تشمل مختلف قطاعات النقل، سواء المركبات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن وضع مستهدفات للشركات العاملة في قطاعي الأجرة والليموزين لزيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية، بما يدعم توجهات الدولة نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.