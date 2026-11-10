مشاركون:"أبوظبي العالمية للجوجيتسو" حافز نحو طموحات أكبر

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أكد مشاركون في " أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو"، أن البطولة تمثل محطة رئيسية في مسيرتهم الرياضية، لما توفره من فرصة للاحتكاك بأفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، واكتساب الخبرات، وقياس مستوياتهم الفنية، بما يعزز طموحاتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المواسم المقبلة.

وتتجاوز البطولة بالنسبة للمشاركين حدود المنافسة على الميداليات، إذ تجمع بين لاعبين يخوضون مشاركتهم الأولى في الحدث العالمي وآخرين يسعون إلى تطوير مستوياتهم وتحسين نتائجهم، في ظل منافسات قوية تعكس المكانة العالمية التي تحظى بها البطولة.

وأكد اللاعب الأنغولي بيدرو مويسيس (23 عاماً)، المتوج بذهبية وزن 120 كجم، أن مشاركته الأولى في البطولة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحه بالوصول إلى المستوى الاحترافي، موضحاً أن بدايته مع الجوجيتسو جاءت عبر دعوة لممارسة اللعبة مع أصدقائه في أنغولا، قبل أن تتحول إلى شغف ومسيرة رياضية.

وقال إن الجوجيتسو أصبحت حافزاً لمواصلة التعلم والتطور، مشيراً إلى أن قيمتها لا تقتصر على تحقيق الانتصارات، بل تمتد إلى تنمية القدرة على مواجهة الضغوط والتعامل مع التحديات، والاستفادة من الدروس التي تقدمها الرياضة في الحياة اليومية.

وأضاف أن الجوجيتسو تعزز قيم الإصرار والمثابرة، وتسهم في توجيه طاقات الشباب نحو أهداف إيجابية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة مسيرته وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أكد اللاعب الجزائري هارون جمال (22 عاماً)، الحاصل على الميدالية الفضية في وزن 94 كجم، أن مشاركته الأولى في البطولة شكلت تجربة مميزة، معرباً عن رضاه عن المستوى الذي قدمه، رغم تطلعه إلى إحراز الميدالية الذهبية، خاصة أنه كان قريباً من الفوز باللقب.

وأوضح أن دخوله عالم الجوجيتسو بدأ بدعوة من أحد زملائه في العمل، قبل أن يتعلق باللعبة ويواصل التدريب، مؤكداً أن مشاركته في بطولة أبوظبي تمثل دافعاً للعودة والمنافسة على الذهب في النسخ المقبلة.

بدوره، أعرب الفرنسي أماندو كمارا (22 عاماً) عن رضاه بإحراز الميدالية الفضية في وزن 120 كجم خلال مشاركته الأولى في بطولة أبوظبي العالمية، مشيراً إلى أن المنافسات اتسمت بالقوة، وأن اقترابه من الفوز بالذهب يمنحه دافعاً لمواصلة التدريب والاستعداد بصورة أفضل للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن بدايته مع الجوجيتسو جاءت خلال جلسة ودية مع أحد أقاربه، الذي عرّفه باللعبة وفنونها، لافتاً إلى أن ممارستها أحدثت تحولاً إيجابياً في حياته على المستويين النفسي والبدني، رغم ممارسته عدداً من الرياضات الأخرى سابقاً.

وأضاف أن شغفه بالجوجيتسو ازداد مع مرور الوقت، وأصبح يطمح إلى اعتلاء منصات التتويج، مؤكداً أن المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية مثلت فرصة مثالية للمنافسة أمام نخبة من أبرز لاعبي الجوجيتسو في العالم.