"دبي للفروسية" يطلق موسم القدرة والتحمل

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي دبي للفروسية، انطلاق موسم القدرة والتحمل 2026–2027 في مدينة دبي الدولية للفروسية بسيح السلم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بإقامة سباق تحدي سيح السلم المفتوح لمسافة 120 كيلومتراً يوم الجمعة، وسباق الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر يوم السبت، برعاية شركة امتياز للتطوير العقاري، وبمشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن انطلاق الموسم يأتي بعد مشاركة أكثر من 600 من الفرسان في السباقين التأهيليين بالمدينة، إيذاناً ببدء موسم حافل بالسباقات والبطولات، يتصدرها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن الموسم الجديد يمثل امتداداً لمسيرة تطوير رياضة القدرة، في ظل الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما الفروسية من القيادة الرشيدة، وما أسهما فيه من تطور هذه الرياضة وترسيخ مكانة دبي على خريطة الفروسية العالمية.

وقال إن النادي يواصل العمل على تطوير السباقات وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف فئاتها، بما يواكب طموحات الفرسان ومجتمع الفروسية، ويعزز جودة التنظيم وتنوع المنافسات، ويوفر بيئة تنافسية محفزة للفرسان والإسطبلات.

من جانبه، قال أحمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن أجندة الموسم الجديد تراعي تنوع فئات المشاركين، من خلال تنظيم السباقات المفتوحة ومنافسات الإسطبلات الخاصة والسيدات والإنتاج المحلي، إلى جانب السباقات التأهيلية، مشيراً إلى جاهزية فرق العمل لتنظيم المنافسات وفق أعلى المعايير.

وأكد أهمية مواصلة تطوير منافسات القدرة وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لرياضة الفروسية، من خلال تنظيم سباقات تلبي تطلعات الفرسان ومجتمع الفروسية.