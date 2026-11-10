محمد خليفة المبارك يتسلم "جائزة هادريان" من "الصندوق العالمي للآثار"

نيويورك في 10 نوفمبر/ وام/ تسلم معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، "جائزة هادريان" من الصندوق العالمي للآثار، في حفل هادريان السنوي الـ37 في مدينة نيويورك، بحضور نخبة من القادة الثقافيين الدوليين والجهات الداعمة للعمل الخيري وخبراء حماية التراث.

وجاء التكريم تقديرا لدوره القيادي في حماية التراث الثقافي وصونه.

وتُكرم "جائزة هادريان"، التي أُطلقت عام 1988، الشخصيات الرائدة في جهود الحفاظ على التراث، وإسهاماتهم البارزة في صون وحماية التراث الثقافي الإنساني المشترك.

ويعكس هذا التكريم التزام أبوظبي الراسخ بحماية التراث، وتعزيز التعاون الدولي في صونه، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الثقافية.

وتضم قائمة المكرمين السابقين بالجائزة كلاً من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، والمهندس المعماري الشهير بيتر مارينو، ومؤرخة الفن الدكتورة مارلين بيري، والناشط الخيري والقائد المدني ديفيد روبنشتاين.

وفي كلمته خلال مراسم الحفل، قال معالي محمد خليفة المبارك: "أتسلّم هذه الجائزة بكل فخر نيابةً عن الملايين في جميع أنحاء أبوظبي، ولا سيما فرق العمل المتفانية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركائنا الذين يجمعهم التزام مشترك بحماية الهوية الثقافية والتراثية. فقد وضع الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صون التراث والحفاظ على الثقافة في قلب هويتنا والتزامنا، ونواصل اليوم المضي قدماً في تحقيق هذه الرؤية".

ويجسد تكريم معالي محمد خليفة المبارك، الالتزام الراسخ برعاية تراثنا والحفاظ عليه، بدءاً من صون المعالم التاريخية للإمارة، بما في ذلك افتتاح منطقة الحصن في وسط أبوظبي، والمواقع التراثية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في منطقة العين، فضلاً عن صون التراث الحديث للعاصمة، وصولاً إلى الإسهام في الجهود الدولية من خلال منصبه كنائب لرئيس التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، الذي يدعم المواقع الثقافية المعرضة للخطر حول العالم، بما في ذلك المشروعات التي ينفذها الصندوق العالمي للآثار حول العالم.

وتأسس الصندوق العالمي للآثار عام 1965، ويُعد من أبرز المؤسسات المستقلة المعنية بحماية التراث الثقافي على مستوى العالم، ويمتلك سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من 60 عاماً من الخبر في الحفاظ على أكثر من 700 موقع في 112 دولة، من بينها 68 مشروعاً في 13 دولة عربية منذ تسعينيات القرن الماضي.