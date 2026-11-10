"عيادات صحة" تواصل حملتها التوعوية بصحة المرأة

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم، في "ياس مول" بأبوظبي فعاليات مجتمعية ضمن حملة "بوجودها تشرق الحياة" التي تنفذها "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، للتوعية بأهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر والرعاية الصحية الوقائية للمرأة في مختلف مراحل حياتها.

وتتواصل الفعاليات يوم غد، وتتضمن أنشطة تفاعلية تشمل استشارات لاختيار الألوان المناسبة للإطلالات، وتحليل البشرة، وفحوصات صحية أساسية لقياس مستويات المعادن والفيتامينات، إلى جانب أنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي بالعافية الجسدية والنفسية وتشجيع النساء على الاهتمام بصحتهن.

وتركز الحملة على أهمية إدراج الرعاية الوقائية ضمن الممارسات الصحية اليومية، وعدم تأجيل الفحوصات الطبية في ظل المسؤوليات الأسرية والاجتماعية، كما تتبنى نهجاً شاملاً لصحة المرأة يجمع بين الجوانب الجسدية والنفسية، والفحوصات الدورية والرعاية الصحية في مختلف مراحل الحياة.

وقالت الدكتورة سلامة محمد الحوسني، المدير الطبي التنفيذي بالإنابة في "عيادات صحة"، إن الحملة تستهدف تشجيع النساء على إعطاء الأولوية لصحتهن، وتعزيز إدراكهن لأهمية الكشف المبكر وجعل الرعاية الوقائية جزءاً من حياتهن اليومية، موضحة أن صحة المرأة تتطلب الاهتمام بالجوانب الجسدية والنفسية من خلال الفحوصات الطبية الشاملة.

وأضافت أن المبادرة تندرج ضمن جهود "عيادات صحة" لدعم المرأة في مختلف مراحل حياتها، عبر إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، والاستشارات الدورية والفحوصات الوقائية، بما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات صحية مدروسة.

وكانت الحملة قد انطلقت في أكتوبر الماضي بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، وشملت فعاليات مجتمعية في "الريم مول" بأبوظبي و"الجيمي مول" في العين، شهدت تفاعلاً من الزائرات وأسهمت في تعزيز الحوار حول العافية الشخصية وأهمية الرعاية الوقائية.

وبالتوازي مع الفعاليات التوعوية، تواصل "عيادات صحة" تقديم الفحوصات الوقائية والتقييمات الصحية عبر مراكزها، فيما يمتد برنامج الرعاية بصحة المرأة على مدار العام من خلال شبكة مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة، التي توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بالقرب من المجتمعات، بما يدعم الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب واستمرارية الرعاية.