افتتاح الجناح العربي بقمة المناخ في أنطاليا

أنطاليا في 10 نوفمبر /وام/ افتتحت جامعة الدول العربية اليوم الجناح العربي للمناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بالشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، بمشاركة الدول العربية والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص.

ويستضيف الجناح، الذي تستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر الجاري، 84 فعالية على مدى عشرة أيام عمل، تتناول الأمن الغذائي والزراعة والصحة والطاقة والنقل والمدن المرنة والتمويل المناخي والتعليم والشباب والابتكار وتعزيز التنمية المستدامة.

وشهد اليوم الأول من أعمال الجناح مناقشات حول تحول النظم الغذائية وتعزيز العمل المناخي، بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والإسكوا وصندوق المناخ الأخضر وجامعة الدول العربية، مع التركيز على دمج النظم الغذائية في الخطط المناخية الوطنية وتحويل الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

كما نظم الجناح فعالية بمناسبة مرور 25 عاما على إعلان اليوم العالمي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، بمشاركة جمعية البيئة الكويتية، تناولت الآثار البيئية طويلة الأمد للنزاعات المسلحة.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بحلقة نقاشية بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ ومؤسسة «KPMG»، تناولت آليات الحصول على التمويل المناخي وإعداد المشروعات المؤهلة للاستفادة من موارده.

وام / قر/زي