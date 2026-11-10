"موارد بشرية عجمان" تنظم مختبرات للذكاء الاصطناعي وتطوير العمل

عجمان في 10 نوفمبر/ وام/ تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، في إطار مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، مجموعة من المختبرات والفعاليات الابتكارية الموجهة لموظفيها، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي، واستكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات المؤسسية، وتطوير حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز مشاركة الموظفين في صناعة التغيير وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

وأوضح حمد خلفان بن تريم الشامسي، رئيس فريق الابتكار بدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تطوير بيئة العمل المؤسسي، ومحركاً لتعزيز ثقافة المبادرة والتفكير الإبداعي، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات، وتطوير أساليب العمل والخدمات وفق رؤى استباقية تواكب تطلعات المستقبل.

وأشار إلى أن تنظيم فعاليات الابتكار يأتي في إطار حرص الدائرة على توفير بيئة تفاعلية محفزة تجمع الموظفين لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف فرص التحسين والتطوير، وتحويل التحديات اليومية إلى فرص للابتكار من خلال تطبيق منهجيات التفكير الإبداعي والعمل التشاركي.

وفي هذا الإطار، تشارك الدائرة في منصة الابتكار لحكومة عجمان، من خلال استعراض نظام إدارة العمليات المؤسسية، الحاصل على شهادة من معهد الابتكار العالمي "جيني " باعتباره أحد الحلول المؤسسية التي تجسد توظيف الابتكار في تطوير منظومة العمل. كما تنظم الدائرة مختبر لموظفيها تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل"، في تجربة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص توظيفها في تطوير العمل الحكومي، من خلال طرح تحديات واقعية من بيئة العمل وتحليلها، وابتكار حلول ومبادرات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توليد أفكار نوعية قابلة للتطبيق، وتحسين الأداء وتطوير الإجراءات.

كما تتضمن الفعاليات "مختبر 60 دقيقة"، الذي يقوم على تنظيم تحدٍ تفاعلي بين الموظفين لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات المؤسسية خلال فترة زمنية محددة، بما يعزز سرعة التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، ويتيح تقييم الأفكار واختيار أبرز المقترحات القابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تستهدف تعزيز مشاركة الموظفين في صناعة التغيير، وتحفيزهم على تقديم مقترحات ومبادرات تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة الموظف، إلى جانب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يجعل الابتكار ممارسة يومية متأصلة في بيئة العمل المؤسسي.