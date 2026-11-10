مجلس وزراء الصحة العرب يقر استراتيجية الكفاءات المهاجرة

القاهرة في 10 نوفمبر /وام/ أقر مجلس وزراء الصحة العرب خلال دورته الـ65 اليوم بالقاهرة برئاسة مصر، الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة خلال الفترة 2026-2030، وبحث إنشاء مركز عربي إقليمي لمكافحة الأوبئة، إلى جانب تقديم دعم عاجل لفلسطين بقيمة 200 ألف دولار.

وترأس الاجتماع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري و ناقش 17 بندا تتعلق بتعزيز الأمن الصحي العربي وتطوير المنظومات الصحية.

ووافق المجلس على مشروع الملحق الخاص بصحة اليافعين واليافعات بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحث تأثير التغير المناخي على صحة الأمهات والمراهقات .

وبحث المجلس إنشاء المرصد العربي للمخدرات ومبادرة «الإنسانية بلا حروق»، وأقر شعار يوم الصحة العربي لعام 2027 بعنوان «الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي»، إلى جانب إعداد الكلمة العربية الموحدة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المقررة في جنيف خلال مايو 2027.

وام / قر/زي