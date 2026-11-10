التنقل الكهربائي في الإمارات.. توسع في الأساطيل وتطوير للبنية التحتية للشحن

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ أكد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للمركبات الكهربائية في نسخته الأول الذي افتتح اليوم، بمركز دبي التجاري العالمي، على جهود تطوير منظومة النقل المستدام في دولة الإمارات، من خلال التوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن، والاستثمار في التقنيات الحديثة، بما يدعم انتشار المركبات الكهربائية ويحسن تجربة المستخدم.

وأكد مسؤولون من قطاعي النقل وشحن المركبات الكهربائية، خلال الجلسة التي عقدت في افتتاح المؤتمر، أهمية تكامل أساطيل المركبات الكهربائية والهجينة مع شبكات الشحن، ومعالجة التحديات المرتبطة بمدى القيادة وسرعة الشحن وسهولة الوصول إلى المحطات، باعتبارها عوامل أساسية في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي.

وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن نحو 91% من أسطول الشركة يتكون حالياً من مركبات كهربائية وهجينة، في إطار جهودها للتحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، مشيراً إلى استهداف استكمال تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات صديقة للبيئة بنهاية عام 2027.

وقال الفلاسي إن الشركة بدأت توجهها نحو المركبات الصديقة للبيئة منذ عام 2008، بإدخال أول مركبة هجينة إلى أسطولها، رغم التحديات التي صاحبت استخدامها في ذلك الوقت، لا سيما ما يتعلق بتصميم المركبة ومساحة تخزين الأمتعة، مؤكداً أن الاستثمار المبكر في هذه التقنيات جاء انطلاقاً من الإيمان بأهميتها في مستقبل قطاع النقل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على استكمال التحول وتطوير منظومة متكاملة تضمن كفاءة تشغيل المركبات، وسهولة استخدامها، وتوفير تجربة مريحة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة، موضحاً أن الشركة تتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير نحو 200 محطة شحن حديثة لخدمة أسطولها، مع استكشاف فرص الاستفادة من تقنيات ومصادر جديدة للطاقة.

من جانبه، أكد علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، أن تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن يمثل أحد العوامل الرئيسية لتسريع انتشار المركبات الكهربائية في الدولة، ومعالجة التحديات المرتبطة بمدى القيادة وتوافر محطات الشحن، لا سيما عند التنقل لمسافات طويلة بين إمارات الدولة.

وقال إن انتشار المركبات الكهربائية واجه في بداياته مخاوف لدى المستخدمين بشأن قدرة هذه المركبات على قطع المسافات الطويلة والوصول إلى وجهاتهم، دون القلق من نفاد الشحن، الأمر الذي استدعى العمل على إنشاء شبكة متكاملة تتيح التنقل بين مختلف مناطق الدولة، من خلال توفير محطات الشحن السريع في مواقع ملائمة، واستخدام تقنيات تسهم في تسهيل عمليات الشحن.

وأضاف أن الشركة تمتلك شبكة واسعة من محطات الشحن في الإمارات الشمالية، وأنشأت مركزاً للشحن في عجمان يستوعب أكثر من 20 مركبة في الوقت نفسه، ويضم شواحن بقدرة تصل إلى 40 كيلوواط، مشيراً إلى خطط للتوسع في دبي، وتعزيز انتشار محطات الشحن في أبوظبي والعين ومناطق أخرى.

وأوضح أن التحدي لا يقتصر على زيادة عدد محطات الشحن، بل يشمل ضمان جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، وسهولة وصول المستخدمين إليها، والوقت اللازم لإتمام عملية الشحن، مؤكداً أن توفير تجربة موثوقة ومريحة للمتعاملين يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بالمركبات الكهربائية وتسريع انتشارها.