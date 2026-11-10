"الإمارات للشحن الجوي" تعزز حضورها العالمي بخط شحن جديد يربط ميلانو بنيويورك

دبي في 10 نوفمبر /وام/ أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن اعتزامها إطلاق خدمة شحن جوي أسبوعية جديدة تربط بين مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية ومطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة وذلك اعتباراً من 5 ديسمبرالمقبل.

وتوفر هذه الخدمة رابطا تجاريا مباشرا للمصدّرين من إيطاليا ولا سيما من إقليم لومبارديا إلى الولايات المتحدة التي تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا. كما تتيح رحلة العودة للشركات في الولايات المتحدة وخاصة في منطقة نيويورك الكبرى فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا عبر دبي.

وقال بدر عباس نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، إن الإمارات للشحن الجوي عززت عملياتها في ميلانو التي تعد بوابة رئيسية للشحن الجوي في إيطاليا وأوروبا حيث باتت الناقلة توفر حالياً سعات شحن أسبوعياً تزيد عن 500 طن بين هذه المدينة والأسواق العالمية بما في ذلك أكثر من 100 طن أسبوعياً عبر سعات الشحن المتاحة في رحلات طائرات الركاب من ميلانو إلى نيويورك وستتيح خدمة الشحن الجوي الجديدة توفير سعات مهمة على متن طائرات الشحن المتخصصة ما يعزز هذا المسار التجاري الحيوي ويمنح المصدّرين الإيطاليين وصولاً أفضل ومرونة أكبر وموثوقية أعلى في تلبية احتياجات عملائهم في الولايات المتحدة".

وأضاف عباس أن الصادرات من منطقة نيويورك الكبرى شهدت نمواً قوياً ما عزز الطلب على حلول الشحن الموثوقة للوصول إلى الأسواق الدولية ومن خلال الجمع بين السعة الإضافية لخدمة الشحن الجديدة وشبكتنا الواسعة من رحلات طائرات الشحن والركاب عبر دبي سيحظى المصدرون الأمريكيون بوصول أكثر سلاسة للأسواق العالمية من خلال توفير روابط أسرع لصادراتهم من الأدوية ومنتجات التجارة الإلكترونية والسلع القابلة للتلف والآلات إلى وجهات متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وخارجهما".

وستستخدم الإمارات للشحن الجوي طائرة شحن متخصصة من طراز بوينج 777F التي توفر سعات تصل إلى نحو 100 طن في الرحلة الواحدة لتسيير رحلة الشحن الجوي الجديدة بين ميلانو ونيويورك. وتأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على سعات الشحن للصادرات من شمال إيطاليا وإقليم لومبارديا إلى الأسواق العالمية. وقد شهدت الصادرات من ميلانو التي نقلتها "الإمارات للشحن الجوي" نمواً بنسبة 13% في العام المالي 2025/2026 مقارنة بالعام السابق. ومن خلال توفير خط شحن جوي مباشر يربط ميلانو بنيويورك -التي تُعد أكبر وجهة لصادرات البضائع الإيطالية المنقولة جواً- تتيح "الإمارات للشحن الجوي" للمصدرين الإيطاليين مسارات أسرع وأكثر كفاءة للوصول إلى عملائهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

كما تُسيّر "الإمارات للشحن الجوي" رحلة شحن أسبوعياً بين ميلانو ومطار آل مكتوم الدولي في دبي. وتشمل أبرز السلع الإيطالية التي يتم تصديرها جواً من ميلانو: الأدوية واللقاحات الأدوية المخصصة للتجارب السريرية السلع الفاخرة منتجات الأزياء المعدات الصناعية قطع غيار الآلات السيارات الفاخرة المنتجات الطازجة والأغذية المتخصصة. وتضم قائمة الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات كلاً من دول الشرق الأوسط الولايات المتحدة أستراليا وجنوب أفريقيا.

وساهمت "الإمارات للشحن الجوي" في تعزيز حجم الصادرات بين إيطاليا وشركائها التجاريين حيث سجلت الصادرات من إيطاليا نمواً تجاوز 12 بالمئة بين السنتين الماليتين 2024/2025 و2025/2026. وباتت الناقلة توفر أسبوعياً أكثر من 1000 طن من سعات الشحن عبر بواباتها الأربع في إيطاليا "بولونيا ميلانو روما والبندقية".

كما باتت توفر شبكة قوية من خدمات النقل البري التي تربط الشركات الإيطالية -الموجودة خارج نطاق بواباتها المباشرة- مع شبكة رحلاتها. وتؤكد خدمة الشحن الجديدة هذه التزام الناقلة تجاه السوق الإيطالية كما تُعد دليلاً على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف أنحاء إيطاليا.

ستوفر خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق من نيويورك خيارات أوسع لنقل صادرات الشركات في منطقة نيويورك الكبرى وشمال شرق الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية. وقد دعمت "الإمارات للشحن الجوي" نمواً ملحوظاً في صادرات المنطقة حيث ارتفع حجم الصادرات التي نقلتها عبر مطاري "جون إف كينيدي" و"نيوآرك" بنسبة 23 بالمئة خلال العامين الماليين 2025/2024 و2026/2025.

وتشمل أبرز السلع المُصدَّرة من نيويورك والمناطق المجاورة لها كلاً من: المستحضرات الصيدلانية منتجات الرعاية الصحية السلع القابلة للتلف شحنات التجارة الإلكترونية الآلات والمكونات الصناعية. ومن خلال الجمع بين سعة طائرات الشحن المخصصة وشبكة "الإمارات للشحن الجوي" الواسعة -التي تشمل طائرات الشحن وطائرات الركاب- سيحظى المصدرون الأمريكية بمرونة أكبر وأوقات نقل أسرع لصادراتهم من خلال واحدة من أوسع شبكات الشحن الجوي في العالم.

وبالإضافة إلى خدمة الشحن الجديدة إلى نيويورك أطلقت "الإمارات للشحن الجوي" في عام 2026 رحلات شحن إلى كل من لوس أنجلوس ودالاس مع زيادة وتيرة الرحلات إلى ميامي مما يعزز الربط الشامل بين أمريكا الشمالية وشبكتها العالمية.

وشهد عام 2026 توسعاً كبيراً لأسطول "الإمارات للشحن الجوي" وشبكة رحلاتها العالمية حيث تسلمت الناقلة 8 طائرات شحن جديدة شملت 7 طائرات شحن من طراز بوينج 777F وطائرة واحدة من طراز بوينج 777 تم تحويلها إلى طائرة مخصصة للشحن. وقد ساهم هذا التوسع في نمو شبكة وجهات الشحن التابعة الناقلة من أكثر من 40 وجهة في مارس 2026 إلى أكثر من 60 وجهة بحلول يوليو 2026.

وإلى جانب رحلات الشحن المخصصة توفر الناقلة أيضاً سعات شحن واسعة النطاق على متن رحلات طائرات الركاب التي تسيرها طيران الإمارات والتي تخدم شبكة واسعة من الوجهات عبر القارات الست.