منتخب البولينج يشارك في البطولة الآسيوية بالدوحة

الدوحة في 10 نوفمبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للبولينج في منافسات البطولة الآسيوية في نسختها ال 28، والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني المنافسات في فئتي الرجال، والسيدات، بقائمة تضم 12 لاعبا ولاعبة.

ويترأس البعثة التي وصلت أمس إلى الدوحة، أحمد خميس آل علي عضو مجلس إدارة الاتحاد، فيما يقود المنتخب الوطني المدرب روبرت لين، بمساعدة إدارية السيدات هند الحمادي.

وتضم قائمة منتخب الرجال كل من اللاعبين، سلطان القبيسي، وحميد المازمي، ونايف العبيدلي، وعبيد السعدي، وماجد المازمي، وحمد أهلي.

وتضم قائمة منتخب السيدات كل من اللاعبات، أسماء السويدي، وفتحية المعمري، وزكية المعمري، والعنود العبيدالله، وموزة بن هاشم، ومريم العبادلة.