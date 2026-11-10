"عالمية أبوظبي» تختتم منافسات الهواة والباراجوجيتسو

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/اختتمت اليوم منافسات فئتي الهواة والباراجوجيتسو ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام حتى 21 نوفمبر الجاري في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بمشاركة لاعبين من أكثر من 130 دولة.

وأكدت المنافسات مكانة البطولة منصة عالمية لتوسيع قاعدة ممارسي الجوجيتسو، والارتقاء بالمستويات الفنية، وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المشهد الرياضي، من خلال توفير فرص التنافس أمام مختلف الفئات في واحدة من أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.

وحضر منافسات اليوم سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري وحميد محمد بخيت الكتبي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، والدكتورة حمدة النيادي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «بيورهيلث»، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الشريكة والراعية.

واختتمت منافسات الحزام الأبيض للهواة لفئتي الكبار والأساتذة للرجال والسيدات .

كما شهدت منافسات الباراجوجيتسو مستويات فنية متميزة، عكست تطور أداء الرياضيين من أصحاب الهمم .

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، أن منافسات الهواة تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة وضمان استدامة إنجازاتها، مشيراً إلى أن إعداد الأبطال يبدأ بتوفير فرص تنافسية منتظمة تمنح اللاعبين الخبرة والثقة وتصقل قدراتهم.

وقال إن لكل بطل بداية، وإن الإنجازات الكبرى تأتي نتيجة سنوات من التدريب والتدرج واكتساب الخبرات، لافتاً إلى أن منافسات الهواة تمنح الرياضيين فرصة اختبار قدراتهم في بطولة عالمية والاحتكاك بمدارس فنية مختلفة والتعرف إلى متطلبات المنافسة الدولية منذ المراحل الأولى لمسيرتهم.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على أن تكون البطولة منصة تستوعب مختلف المستويات والفئات، بما يتيح لكل لاعب فرصة التطور وفق قدراته وطموحاته، مؤكداً أن مشاركة أصحاب الهمم تجسد أهمية توفير بيئة رياضية شاملة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وتعزيز المشاركة المجتمعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة حمدة النيادي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «بيورهيلث»، أن الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تعكس الالتزام بدعم واحدة من أبرز البطولات العالمية، مشيرة إلى توفير منظومة طبية متكاملة تواكب حجم الحدث وتنوع المشاركين، بما يضمن سلامة الرياضيين ويعزز جودة التنظيم.

وأضافت أن الطواقم الطبية المتخصصة تعمل بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية لتلبية احتياجات أكثر من 10 آلاف من اللاعبين طوال أيام البطولة، بما يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وقدرتها على دعم استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وعلى صعيد النتائج، أعربت اللاعبة الإماراتية موزة الرئيسي، لاعبة نادي الوحدة والحاصلة على الميدالية الفضية في منافسات الحزام الأبيض لفئة الكبار وزن 95 كجم، عن اعتزازها بالصعود إلى منصة التتويج، مؤكدة أن النتيجة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية ودافعاً لمواصلة تطوير مستواها والمنافسة على الذهب في النسخ المقبلة.

وأكد الإسباني كارلوس روميرو، لاعب أكاديمية «روم جوجيتسو» والمتوج بذهبية الحزام الأبيض لوزن 56 كجم، أن الفوز في أبوظبي يحمل قيمة خاصة نظراً للمكانة العالمية للبطولة، مشيراً إلى أن المشاركة أكسبته خبرات فنية كبيرة وعززت طموحه للعودة مستقبلاً والمنافسة في فئات الأحزمة الأعلى.

وفي منافسات الباراجوجيتسو، قال اللاعب دومينغو سوتو سانتانا، من بورتوريكو، حامل الحزام الأسود وممثل أكاديمية «يو إس باراجوجيتسو» الأمريكية، إن الجوجيتسو منحه فرصة لاكتشاف قدراته وتطوير مهاراته، مؤكداً أن البطولة وفرت له ولغيره من أصحاب الهمم منصة عالمية لإبراز إمكاناتهم الرياضية وإلهام المزيد من الرياضيين لخوض التجربة وتحقيق الإنجازات.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بانطلاق نزالات فئتي الناشئين والشباب، التي تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المواهب الصاعدة من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، في إطار الدور الذي تؤديه البطولة في إعداد أبطال المستقبل وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو.