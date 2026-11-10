"دبي للرياضات البحرية" يعلن تفاصيل الجولة الثانية لسباق التجديف المحلي 30 قدماً

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تنظيم منافسات الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، يوم السبت المقبل في منطقة الجداف، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس آل مكتوم للتجديف، المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتشهد الجولة منافسات بين القوارب المشاركة لحجز بطاقات التأهل إلى البطولة، إذ يتأهل أصحاب أفضل 20 نتيجة في الشوط المحلي، وفق نتائج الجولتين الأولى والثانية، فيما يحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى في الشوط المفتوح على بطاقات التأهل.

وأعلن النادي فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية أمام القوارب التي خاضت منافسات الجولة الأولى، إلى جانب القوارب الجديدة الراغبة في المشاركة، وذلك لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية للسباق.