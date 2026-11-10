أكثر من 300 جهة عالمية تشارك في "دبي الدولي للمركبات الكهربائية "

دبي في 10 نوفمبر/وام/تشارك أكثر من 300 هيئة وشركة ومنظمة محلية وعالمية، ونحو 120 متحدثاً من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في قطاعات النقل والتكنولوجيا والطاقة في فعاليات الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، الذي انطلق اليوم بتنظيم هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظمة تحالف الصين للمركبات الكهربائية (China EV100).

ويستمر الحدث الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، حتى 12 نوفمبر الجاري، ويقام تحت شعار "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل"، ليشكّل منصة دولية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام، وتعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية والتكنولوجية، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير حلول التنقل المستقبلية

وتفقّد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أجنحة معرض دبي الدولي للمركبات الكهربائية، واطّلع خلال جولته على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات المركبات الكهربائية، وأنظمة الشحن الذكي، والمركبات ذاتية القيادة، وحلول التنقل الجوي، والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وشملت جولة معاليه أجنحة عدد من الشركات العالمية والمحلية والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، من بينها هيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، ومجموعة الفطيم، وشركة BYD، وشركة XPENG، وجامعة هيريوت وات دبي، إلى جانب شركات متخصصة في خدمات المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن.

واطّلع معاليه كذلك على مجموعة من المشاريع والتقنيات المستقبلية التي تستعرضها الجهات المشاركة، من بينها المركبات الكهربائية القادرة على الجمع بين التنقل البري والجوي، والروبوتات ذاتية القيادة المخصصة للمهام الميدانية، والتطبيقات المتقدمة في أنظمة التحكم بالمركبات، إلى جانب حلول التنقل والخدمات اللوجستية للميل الأخير.

وتستعرض الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، مجموعة من أبرز مبادراتها ومشاريعها وحلولها وخدماتها في مجالات التنقّل الكهربائي والمستدام، بما يعكس جهودها في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتوسيع استخدام المركبات صديقة البيئة، وتوظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، ودعم مستهدفات استراتيجية دبي للتنقّل المستدام.