انطلاق معرض آيريس 2026 العقاري في أبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فعاليات معرض العقارات والاستثمار الدولي "آيريس - IREIS 2026"، المعتمد من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بمشاركة مطورين عقاريين ومستثمرين ومؤسسات مالية ومشترين للمنازل، ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، مستعرضاً المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بمختلف إمارات الدولة.

ويقدم المعرض فرصاً استثمارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وغيرها من إمارات الدولة، في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري، وتوجه المتعاملين نحو تنويع محافظهم العقارية، وحرص المطورين على تعزيز حضورهم في أبوظبي والاستفادة من الفرص التي يوفرها سوقها العقاري.

وقال خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام شركة "الراسخون للعقارات"،لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركة الشركة في معرض "آيريس 2026"، تتضمن عرض محفظة متنوعة من المشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى حرص الشركة على تقديم عروض تستجيب لاحتياجات العملاء والمستفيدين النهائيين، وتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز التواصل مع المتعاملين السابقين.

وأوضح أن مشروع "البطائح" يتصدر المشاريع المعروضة، ويمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة في إمارة الشارقة، بطابع سكني وتجاري، ويتمتع بموقع على عدد من الشوارع الرئيسية، من بينها شارع خورفكان وشارع الذيد، ويوفر فرصاً للتملك الحر لمختلف الجنسيات، إلى جانب خطط سداد بالتقسيط، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تسريع وتيرة تطوير مجموعة من الأراضي ضمن المشروع، تمهيداً لطرح فلل سكنية خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، استعرضت شركة "سامانا للتطوير العقاري - Samana Developers" محفظة مشاريعها السكنية والتجارية، وفي مقدمتها مشروعها السكني الجديد "سامانا كولكتا - Samana Collecta" في "جزر العالم" بدبي، الذي يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الأجنحة والشقق والبنتهاوس والفلل العائمة.

وأوضح فراس العشري، مدير المبيعات في الشركة، في تصريح لـ"وام"، أن المشروع يأتي ثمرة تعاون مع علامة "مازيراتي - Maserati"، لتطوير أول مشروع سكني يحمل العلامة الإيطالية في "جزر العالم"، ويتميز بتصاميم مستوحاة من هويتها، ويستهدف الباحثين عن الخصوصية والمشاريع السكنية الفاخرة، مشيراً إلى أن الوصول إلى موقع المشروع يستغرق نحو 20 دقيقة بالقارب من البر الرئيسي.

وأضاف أن مشاريع الشركة تشمل مشروع "داون تاون ون" على شارع الشيخ زايد، الذي يوفر وحدات سكنية متنوعة من الاستوديوهات والشقق، بتصاميم عصرية تتضمن أنظمة المنازل الذكية، مع خيارات للتأثيث الكامل أو الجزئي، كما تضم محفظة الشركة مشروع "بيزنس هب" في منطقة "داون تاون جبل علي" على شارع الشيخ زايد، والذي يوفر مساحات مكتبية تتراوح بين ألف و3 آلاف قدم مربعة، لتلبية احتياجات الشركات والأنشطة التجارية المختلفة.

وقال عمار العيسى، مدير علاقات العملاء في شركة "زيمايا العقارية - ZIMAYA PROPERTIES"، إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في معرض "آيريس 2026"، عدداً من مشاريعها العقارية في دبي، من بينها مشروع "لونج كريست"، رابع مشاريعها في دولة الإمارات، والذي يقع على حدود منطقة "جميرا غولف إستيت"، ويضم 183 وحدة سكنية، ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي وطابقي منصة و8 طوابق سكنية.

وأوضح أن المشروع يضم 183 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تبدأ من 420 قدماً مربعة للاستوديوهات وتصل إلى 1300 قدم مربعة للشقق، إلى جانب تجهيزات داخلية ومرافق وخدمات متكاملة، مشيراً إلى أن محفظة الشركة في دبي تضم أيضاً مشروعاً في "مدينة دبي للإنتاج"، ومشروع "سويو" (SOYO) في "جزر دبي"، الذي يضم وحدات بإطلالات بحرية ويقع بالقرب من الشاطئ المفتوح.