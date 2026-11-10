آية الشنطي.. ثلاث رياضات قتالية وشغف واحد في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ تجمع اللاعبة والمدربة الفلسطينية آية الشنطي بين ممارسة الجوجيتسو والتدريب في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، في تجربة رياضية أسهمت في تطوير قدراتها البدنية والذهنية، وعززت لديها قيم الانضباط والالتزام، لتخوض تحدياً جديداً في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتحصد المركز الثاني في مشاركتها الأولى.

وأكدت الشنطي/ 26 عاماً/ أنها سعيدة بالنتيجة التي حققتها في البطولة، بالحصول على الفضية في وزن 62 كجم، رغم تطلعها إلى الميدالية الذهبية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذا الحدث تمثل تجربة مهمة في مسيرتها، في ظل المستوى القوي للمنافسات والمشاركات.

وقالت إنها استعدت للبطولة على مدار عام تقريباً، من خلال المشاركة في عدد من البطولات، شملت البطولات القارية والوطنية وبطولات جراند سلام، إلى جانب بطولة أخرى في أبوظبي، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.

وأضافت أن المنافسات في البطولة تتسم بالقوة والصعوبة، نظراً للمستوى المتميز لجميع اللاعبات، الأمر الذي يتطلب استعداداً بدنياً وفنياً متواصلاً"

وأوضحت أن بدايتها مع الجوجيتسو جاءت من خلال صالة التدريب نفسها التي كانت تمارس فيها المواي تاي والكيك بوكسينج، لافتة إلى أنها وجدت في الجوجيتسو تجربة رياضية أكثر ملاءمة لشغفها، رغم استمرارها في التدريب على الرياضات القتالية الأخرى.

وأشارت إلى أن خبرتها في المواي تاي والكيك بوكسينج ساعدتها كثيراً في ممارسة الجوجيتسو، خصوصاً فيما يتعلق بالسرعة والقوة والقدرات البدنية، مؤكدة أن الجمع بين هذه الرياضات أسهم في تطوير مستواها الرياضي.

وأوضحت أن ارتباطها بالرياضات القتالية بدأ منذ الصغر، متأثرة بوالدها الذي كان يمارس الفنون القتالية، وهو ما شجعها على خوض هذه التجربة الرياضية، لافتة إلى أن الجوجيتسو أحدث تغييراً كبيراً في حياتها، إذ علمتها أهمية الانضباط في التغذية والتدريب والالتزام بالبرنامج الرياضي، والاستمرار في العمل حتى في أوقات التعب والإرهاق، وأشارت إلى أن هذه القيم أصبحت جزءاً أساسياً من حياتها اليومية.

وأعربت عن تطلعها لمواصلة مسيرتها في اللعبة والمشاركة في بطولات مقبلة، مع احتمال خوض منافسات في أوروبا، مؤكدة أن تركيزها الحالي ينصب على الاستفادة من تجربتها في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والبناء على المركز الذي حققته.