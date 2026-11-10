خالد بن محمد بن زايد يلتقي محمد الشرقي على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات

أبوظبي، في 10 نوفمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات.

وأكد سموّهما خلال اللقاء أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، وتوحيد الرؤى والجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن ومستجدات العمل التنموي في الدولة وأهمية مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الحكومية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعاته، وتستشرف التحولات المستقبلية، بما يسهم في تسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز جودة الحياة.