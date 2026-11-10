علوم الحياة في HUB71 تعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للابتكار الصحي

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / حققت منظومة "Hub71+ Life Sciences" المتخصصة في علوم الحياة، التابعة لـ"Hub71"، إنجازات بارزة في عامها الأول عززت خلالها مكانة أبوظبي مركزاً متنامياً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، إثر استقطاب 58 شركة ناشئة نجحت في جمع تمويلات إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، وتحقيق إيرادات بقيمة 506.8 مليون درهم.

وجاءت هذه النتائج تزامنا مع مرور عام على إطلاق المنظومة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للدواء، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة "HELM"، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطوير السريري والتطبيق التجاري.

ووسّعت المنظومة شبكة شركائها الإستراتيجيين خلال عامها الأول لتصل إلى 14 شريكاً، ضمّت "جونسون آند جونسون" و"ميديكلينيك الشرق الأوسط"، مما عزز فرص التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصحية، ودعم اختبار التقنيات المبتكرة وتطوير تطبيقاتها السريرية والتجارية.

وأوضحت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النمو والقيمة المضافة في "Hub71"، أن البنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية في أبوظبي، وأطرها التنظيمية، وشبكة شركائها المتنامية، توفر فرصاً واسعة للشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة والتوسع بها، مضيفة أن المنظومة حققت تقدما في ربط الشركات الناشئة بمؤسسات الرعاية الصحية، بما أتاح فرصاً للتحقق من فاعلية الحلول في البيئات السريرية، وإجراء الأبحاث، وتطوير أوجه التعاون التجاري، مؤكدة مواصلة العمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية وتسريع انتقال الابتكارات إلى مرحلة التطبيق.

وفي هذا السياق، تعاونت "جونسون آند جونسون" مع الشركات الناشئة المطورة لحلول الجراحة عبر توفير الخبرات والإرشاد واستكشاف المسارات التجارية، بينما ركزت شراكة "ميديكلينيك الشرق الأوسط" على تقنيات علاج السرطان، وصحة المرأة، وإدارة الأمراض المزمنة.

كما دمجت "Unilabs Middle East" خدمات الصحة النفسية الرقمية عبر شراكتها مع منصة "تكلم"، وعقدت شراكة مع "GlycanAge" لتوفير تقنيات الشيخوخة البيولوجية والرعاية الوقائية، بينما استضاف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مؤسسي الشركات الناشئة، وانضمت مؤسسات استثمارية رائدة مثل "Global Ventures" و"Nuwa Capital" و"Globivest" إلى شبكة الشركاء الاستثمارية.

وفي جانب التطوير السريري والتقنيات المتقدمة، حصلت شركة التكنولوجيا الحيوية "BioSapien" على الموافقات التنظيمية ولجان أخلاقيات البحث لبدء التجارب السريرية للمرحلة الأولى في أبوظبي لمنصتها "MediChip" المتمثلة في غرسة قابلة للتحلل الحيوي بالطباعة ثلاثية الأبعاد لتوصيل العلاج الكيميائي مباشرة للورم، وذلك بعد جمعها تمويلا بقيمة 7.5 مليون دولار بقيادة "Global Ventures". كما تعاونت "BioTwin" مع بنك أبوظبي الحيوي لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الجينومية في أبحاث الطب الدقيق، ووقّعت شركة "نبض" مذكرة تفاهم مع "M42" أُطلق من خلالها مشروع "المرآة الصحية الذكية" لدعم التقييم المبكر والصحة الوقائية.

وأبرمت منصة "أوفاسيف" المتخصصة في الخصوبة والصحة الهرمونية والمسجلة لدى دائرة الصحة – أبوظبي، شراكات مع وسطاء التأمين لخدمة أكثر من 10 آلاف امرأة وزوج، بعد جمعها تمويلاً بقيمة 1.2 مليون دولار.

ويُعد قطاع علوم الحياة أحد القطاعات ذات الأولوية في إستراتيجية أبوظبي لتنويع اقتصادها، وسط توقعات بأن يسهم مجمّع "HELM" بنحو 94 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2045، لتواصل "Hub71+ Life Sciences" جهودها لاستقطاب الشركات الناشئة والاستثمارات وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً في علوم الحياة واقتصاد المعرفة.