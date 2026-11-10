أكثر من 60 متسابقاً في انطلاقة ماراثون اليوم الوطني للهجن للمواطنين بميدان لهباب

دبي في 10 نوفمبر /وام/ شهد ميدان لهباب انطلاق منافسات التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن للمواطنين، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً تنافسوا في ثلاثة أشواط لفئات عمرية مختلفة، ضمن المنافسات التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تمهيداً للماراثون الختامي المقرر في يناير المقبل.

أقيمت المنافسات لمسافة أربعة كيلومترات لكل شوط، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، عكست اهتمام أبناء الإمارات برياضة الهجن وحرصهم على المحافظة على هذا الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وأسفرت نتائج الشوط الأول، المخصص للفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً، عن فوز محمد راشد علي سيف لوتاه بالمركز الأول على ظهر «المغزل»، وحل راشد سالم كاسب المسافري ثانياً على ظهر «متعب»، فيما جاء راشد محمد راشد خليفة الكتبي ثالثاً على ظهر «ميراج».

وفي الشوط الثاني لفئة الشباب من 18 إلى 29 عاماً، أحرز أحمد راشد سعيد بن سرود المركز الأول على ظهر «هملول»، تلاه عبدالله محمد محمود آل رضا ثانياً على ظهر «شمقان»، ومطر محمد سهيل راشد الحميري ثالثاً على ظهر «أشقر».

أما الشوط الثالث لفئة 30 عاماً فما فوق، فقد شهد فوز يحيى علي سعيد الملعاي بالمركز الأول على ظهر «شاهين»، وحل خميس علي سعيد الملعاي ثانياً على ظهر «الرماس»، وخالد علي سيف علي النعيمي ثالثاً على ظهر «العابر».

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن مشاركة أكثر من 60 متسابقاً تعكس عمق ارتباط أبناء الإمارات برياضة الهجن، وحرص الأجيال المتعاقبة على صون هذا الإرث الوطني.

وأوضح أن ارتباط الماراثون باليوم الوطني يعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية، مشيراً إلى أهمية البطولات التراثية في تشجيع الشباب على اكتساب مهارات هذه الرياضة والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة.

واختتمت المنافسات بتتويج أصحاب المراكز الأولى، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، وماجد بن بليشة الفلاسي، رئيس ميدان لهباب