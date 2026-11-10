المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج يستعرض إصداراته بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 10 نوفمبر/وام/ يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة واسعة من دور النشر والمؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية من مختلف دول العالم.

تأتي مشاركة المركز في إطار توجيهات مكتب التربية العربي لدول الخليج وخططه الرامية إلى نشر الإنتاج العلمي والتربوي للمكتب وأجهزته والتعريف بالمشروعات والبرامج والإصدارات العلمية المتخصصة في مجالات التربية والتعليم لا سيما تعليم اللغة العربية وتعلمها إلى جانب تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية والثقافية والبحثية وترسيخ حضور المركز في المحافل العلمية والثقافية المحلية والإقليمية والدولية.

تتمثل المشاركة في جناح خاص يضم إصدارات مكتب التربية الدولي الخليج وأجهزته والتي تشمل مجموعة من إصداراته العلمية والتربوية المتخصصة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها التي تتناول مختلف مجالات تعليم اللغة العربية وتنمية المهارات اللغوية وتطوير أساليب التدريس وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بما يسهم في دعم جهود تطوير تعليم اللغة العربية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.