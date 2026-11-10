جامعة الشارقة تحتفل بالصداقة الإماراتية الأسترالية

الشارقة في 10 نوفمبر/ وام / نظّمت جامعة الشارقة بالتعاون مع سفارة أستراليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فعالية "اليوم الإماراتي الأسترالي" تحت شعار "آفاق تلتقي" احتفاء بروابط الصداقة والتبادل الثقافي، بحضور الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، وسعادة رضوان جدوات سفير أستراليا لدى الدولة، والدكتورة أمينة المرزوقي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، إلى جانب ممثلي السفارة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي في كلمته أن العلاقات الثنائية تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الشراكة الأكاديمية تعود لأكثر من عقدين بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير مناهج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتعاون مع جامعتي موناش وأديلايد، ومثمنا دعم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وفق إستراتيجية الجامعة 2030.

من جانبه، أشاد سعادة رضوان جدوات بمتانة العلاقات الثنائية ورؤية حاكم الشارقة وقيادة رئيس الجامعة، مؤكدا أن الطلبة يمثلون جسور المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز التنوع والتفاهم المشترك.

بدورها، أعربت الدكتورة أمينة المرزوقي عن اعتزازها بالروابط المشتركة والإيمان بأهمية التعليم والابتكار، مؤكدة تطلع المؤسسات التعليمية لإطلاق شراكات مستقبلية تدعم تمكين الشباب وتطوير الأبحاث العلمية.

واختتمت الفعالية بعرض فيلم قصير عن الشراكة الإماراتية الأسترالية، وفقرات فنية وتراثية ومعرض ثقافي يعكس تنوع الموروث بين البلدين، إلى جانب استعراض تجارب الطلبة ورؤاهم حول أهمية الحوار بين الثقافات.