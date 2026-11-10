معرض دبي للمركبات الكهربائية يكشف عن مركبة تجمع بين النقل البري والجوي

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ كشف معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، عن أحدث الابتكارات في مجال التنقل الذكي، ومن بينها مركبة «أريج لاند كارير» (Aridge Land Carrier) من إنتاج شركة «إكس بينغ» الصينية، التي تجمع بين وسائل النقل البري والجوي، إلى جانب استعراض أحدث طرازات الشركة من المركبات الكهربائية وتقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقالت إيميلي بافين، مديرة التسويق بـ«إكس بينغ» إن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول «إكس بينغ» في قطاع التنقل، بما في ذلك مركبة «أريج لاند كارير» والطراز الرائد «GX»، الذي أطلقته الشركة رسمياً في 2 نوفمبر الجاري، وشهد اهتماماً في السوق الإماراتية.

وأضافت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن الشركة تتميز بتركيزها على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وتكاملها مع أنظمة المركبات، مشيرة إلى أن «إكس بينغ» بدأت نشاطها في تطوير البرمجيات، قبل التوسع في مجالي الروبوتات وصناعة المركبات، وهو ما انعكس على توجهها نحو تقديم حلول مبتكرة في قطاع التنقل.

وأوضحت أن خطط الشركة في دولة الإمارات تتضمن مواصلة توسيع حضورها في سوق المركبات، إلى جانب تطوير تقنيات المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد «REEV»، التي تتيح استقطاب شرائح أوسع من المتعاملين، بمن فيهم الذين لم ينتقلوا بعد بصورة كاملة إلى استخدام المركبات الكهربائية.

وتطرقت إلى مشروع «أريج لاند كارير»، الذي يتكون من مركبة برية بست عجلات، تضم في جزئها الخلفي وحدة طيران ذات مقعدين يمكن إخراجها واستخدامها للتنقل الجوي، موضحة أن الشركة تستهدف بدء إنتاجه خلال عام 2027، على أن يكون موجهاً في مرحلته الأولى إلى الجهات الحكومية، وليس للبيع المباشر للجمهور.

وأشارت إلى أن الشركة تجري حالياً مناقشات بشأن الترتيبات المتعلقة باستخدام هذه التقنية وتطبيقاتها المستقبلية، على أن تعلن التفاصيل عند استكمالها، ولفتت إلى خططها لإدخال خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة «Robotaxi» خلال المرحلة المقبلة.