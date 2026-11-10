انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية في عمان بشراكة إماراتية لتعزيز الأمن الغذائي

عمّان في 10 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية "عمّان" فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية وتعاونية التمور الأردنية، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

افتتح فعاليات المهرجان، المقام في فندق إنتركونتيننتال عمّان، معالي الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، وزير الزراعة الأردني، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، وسعادة سلطان محمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس أنور حداد، رئيس جمعية التمور الأردنية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية؛ حيث تهدف الدورة الحالية، التي تجسد امتداداً للشراكة الإستراتيجية الإماراتية الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، إلى تطوير قطاع نخيل التمر، وتعزيز جودة الإنتاج وتنافسيته، ودعم المزارعين والمنتجين، وتوسيع فرص تسويق التمور الأردنية إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والابتكار الزراعي.

وأكد معالي الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، وزير الزراعة الأردني، في كلمته الافتتاحية، أن المهرجان أصبح منصة دولية لتعزيز تنافسية التمور الأردنية وتوسيع آفاق الاستثمار والتصدير، مشيراً إلى أن قطاع النخيل يمثل قصة نجاح زراعية واقتصادية باستثمارات بلغت نحو نصف مليار دولار وفرت ما يقارب 12 ألف فرصة عمل تشكل النساء نحو 40% منها.

وأوضح أن أكثر من 60% من الإنتاج الأردني يتجه إلى الأسواق الخارجية بكمية تقارب 20 ألف طن وقيمة تتجاوز 70 مليون دولار سنوياً، مع التشديد على أهمية الانتقال من التوسع الكمي إلى التميز النوعي وتوظيف التكنولوجيا الزراعية والابتكار لمواجهة تحديات المياه والتغير المناخي، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية مع دولة الإمارات ودور جائزة خليفة الدولية في دعم وتطوير القطاع.

من جانبه، أوضح سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المهرجان يجسد نجاح الشراكة بين البلدين في الارتقاء بسلاسل القيمة وتوسيع الآفاق الدولية للتمور الأردنية، معربا عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على رعايته الكريمة، وللقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لتطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته.

كما نقل تحيات وتقدير سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، مشيراً إلى المكانة الريادية التي حققها صنف "المجهول" والتي تتطلب التركيز على كفاءة الموارد والقيمة المضافة واستدامة الشراكات المعرفية.

بدوره، استعرض المهندس أنور حداد، رئيس جمعية التمور الأردنية، التطور النوعي للقطاع منذ انطلاق المهرجان عام 2018، مبينا اتساع المساحات المزروعة من 25 ألف دونم إلى أكثر من 5600 هكتار تضم قرابة مليون نخلة يغلب عليها صنف "المجهول"، مع صعود الإنتاج السنوي من نحو 20 ألف طن إلى أكثر من 37 ألف طن، وتجاوز الصادرات 20 ألف طن بقيمة تفوق 70 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 55 دولة حول العالم، مقارنة بنحو 7 آلاف طن عام 2018.

وأضاف أن الاستثمارات تجاوزت 700 مليون دولار وأتاحت 12 ألف فرصة عمل، مع بلوغ الطاقة التشغيلية لمراكز الفرز والتعبئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 20 ألف طن، وارتفاع معدل استهلاك الفرد محلياً من 1.5 إلى 4 كيلوغرامات سنوياً، ومثمناً الإسهام الإماراتي وجهود الجائزة ووزارة الزراعة والشركاء الوطنيين في نقل المعرفة والتسويق الدولي.

وشهدت الفعالية عرض فيلمين وثائقيين، تناول الأول مسيرة وتطور إنتاج التمور وتنافسيتها في المملكة، واستعرض الثاني منجزات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عبر دوراتها الثماني (2018-2026) في دعم البحث وسلاسل القيمة، تلاه تكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية لعام 2026 والشخصيات المؤثرة في القطاع، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم إطارية ثلاثية بين الجائزة، وجمعية التمور الأردنية، وشركة الإنجاز للتقنيات العلمية، لتقديم خدمات الطائرات المسيّرة "الدرون" للقطاع، واختتم الحفل بافتتاح المعرض المصاحب بمشاركة 63 عارضاً يمثلون ثماني دول منتجة هي دولة الإمارات، والأردن، ومصر، وفلسطين، وموريتانيا، والمكسيك، وباكستان، والمغرب.